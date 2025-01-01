Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах для филологов - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/putin-1992251307.html
Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах для филологов
Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах для филологов - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах для филологов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по увеличению числа бюджетных мест в российских вузах для подготовки специалистов по... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:26:00+03:00
2025-01-01T17:26:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060780_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f69a503464ef63cbf2c1850f00e1be57.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по увеличению числа бюджетных мест в российских вузах для подготовки специалистов по русскому языку и литературе. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "Представить предложения по увеличению контрольных цифр приёма на обучение по образовательным программам высшего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки, специальностям в области педагогики и филологии по таким профилям подготовки, как русский язык и литература, с учётом прогнозной потребности в таких кадрах", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 апреля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250101/putin-1992249805.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060780_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95ff81e254e9ab6abf820e15d47f7828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах для филологов

Путин поручил увеличить бюджетные места в вузах по специальности русский язык

© iStock.com / Phira PhonruewiangphingВыпускница
Выпускница - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / Phira Phonruewiangphing
Выпускница. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по увеличению числа бюджетных мест в российских вузах для подготовки специалистов по русскому языку и литературе.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
"Представить предложения по увеличению контрольных цифр приёма на обучение по образовательным программам высшего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки, специальностям в области педагогики и филологии по таким профилям подготовки, как русский язык и литература, с учётом прогнозной потребности в таких кадрах", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - 1 апреля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин поручил создать информационный сервис для иностранных студентов
Вчера, 17:11
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала