https://ria.ru/20250101/putin-1992251307.html
Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах для филологов
Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах для филологов - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах для филологов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по увеличению числа бюджетных мест в российских вузах для подготовки специалистов по... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:26:00+03:00
2025-01-01T17:26:00+03:00
2025-01-01T17:26:00+03:00
общество
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владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по увеличению числа бюджетных мест в российских вузах для подготовки специалистов по русскому языку и литературе. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "Представить предложения по увеличению контрольных цифр приёма на обучение по образовательным программам высшего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки, специальностям в области педагогики и филологии по таким профилям подготовки, как русский язык и литература, с учётом прогнозной потребности в таких кадрах", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 1 апреля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250101/putin-1992249805.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах для филологов
Путин поручил увеличить бюджетные места в вузах по специальности русский язык