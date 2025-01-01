Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 01.01.2025 (обновлено: 17:14 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/putin-1992249952.html
Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов
Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов
Президент России Владмиир Путин поручил кабмину принять меры по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей, в том числе не прошедших... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:13:00+03:00
2025-01-01T17:14:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131445/01/1314450139_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_9f587e22d535a6a53601ade874920dbe.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владмиир Путин поручил кабмину принять меры по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей, в том числе не прошедших обязательное тестирование. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ: с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию правовых, организационных и финансовых мер по созданию условий для обучения русскому языку детей с миграционной историей, не владеющих или слабо владеющих русским языком, в том числе не прошедших обязательного тестирования, до их зачисления в общеобразовательные организации, а также по адаптации таких детей в российском обществе", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 апреля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241228/zakon-1991852560.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131445/01/1314450139_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_614085e28277cbf014fba4bc11f84541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, мигранты
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Мигранты
Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов

Путин поручил обеспечить условия для обучения русскому языку детей мигрантов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа уроке по русскому языку
На уроке по русскому языку - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
На уроке по русскому языку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владмиир Путин поручил кабмину принять меры по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей, в том числе не прошедших обязательное тестирование.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ: с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию правовых, организационных и финансовых мер по созданию условий для обучения русскому языку детей с миграционной историей, не владеющих или слабо владеющих русским языком, в том числе не прошедших обязательного тестирования, до их зачисления в общеобразовательные организации, а также по адаптации таких детей в российском обществе", - говорится в документе.
Срок исполнения - 1 апреля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов
28 декабря 2024, 13:27
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинМигранты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала