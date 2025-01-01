https://ria.ru/20250101/putin-1992249952.html
Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов
Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов
Президент России Владмиир Путин поручил кабмину принять меры по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей, в том числе не прошедших... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:13:00+03:00
2025-01-01T17:13:00+03:00
2025-01-01T17:14:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
мигранты
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владмиир Путин поручил кабмину принять меры по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей, в том числе не прошедших обязательное тестирование. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ: с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию правовых, организационных и финансовых мер по созданию условий для обучения русскому языку детей с миграционной историей, не владеющих или слабо владеющих русским языком, в том числе не прошедших обязательного тестирования, до их зачисления в общеобразовательные организации, а также по адаптации таких детей в российском обществе", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 апреля 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20241228/zakon-1991852560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, мигранты
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Мигранты
Путин поручил создать условия для обучения детей мигрантов
Путин поручил обеспечить условия для обучения русскому языку детей мигрантов