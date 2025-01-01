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В новых регионах создадут центры для продвижения русского языка - РИА Новости, 01.01.2025
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17:05 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/putin-1992249149.html
В новых регионах создадут центры для продвижения русского языка
В новых регионах создадут центры для продвижения русского языка - РИА Новости, 01.01.2025
В новых регионах создадут центры для продвижения русского языка
Президент России Владимир Путин поручил создать в новых регионах РФ культурно-просветительские центры на базе библиотек для продвижения русского языка. РИА Новости, 01.01.2025
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
ольга любимова
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать в новых регионах РФ культурно-просветительские центры на базе библиотек для продвижения русского языка. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "Минкультуры России совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить создание на базе общедоступных библиотек культурно-просветительских центров в целях популяризации и продвижения русского языка", - говорится в документе. Срок - 1 мая 2025 года. Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и главы регионов.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, ольга любимова
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Ольга Любимова
В новых регионах создадут центры для продвижения русского языка

Путин поручил создать в новых регионах центры для продвижения русского языка

© Фото : правительство Ивановской областиБиблиотека
Библиотека - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Фото : правительство Ивановской области
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать в новых регионах РФ культурно-просветительские центры на базе библиотек для продвижения русского языка.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
"Минкультуры России совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить создание на базе общедоступных библиотек культурно-просветительских центров в целях популяризации и продвижения русского языка", - говорится в документе.
Срок - 1 мая 2025 года.
Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и главы регионов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин поручил ежегодно проводить за границей мероприятия по русскому языку
Вчера, 16:40
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинОльга Любимова
 
 
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