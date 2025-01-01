https://ria.ru/20250101/putin-1992249149.html

В новых регионах создадут центры для продвижения русского языка

В новых регионах создадут центры для продвижения русского языка - РИА Новости, 01.01.2025

В новых регионах создадут центры для продвижения русского языка

Президент России Владимир Путин поручил создать в новых регионах РФ культурно-просветительские центры на базе библиотек для продвижения русского языка. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:05:00+03:00

2025-01-01T17:05:00+03:00

2025-01-01T17:05:00+03:00

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

ольга любимова

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать в новых регионах РФ культурно-просветительские центры на базе библиотек для продвижения русского языка. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "Минкультуры России совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей обеспечить создание на базе общедоступных библиотек культурно-просветительских центров в целях популяризации и продвижения русского языка", - говорится в документе. Срок - 1 мая 2025 года. Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова и главы регионов.

https://ria.ru/20250101/meropriyatiya-1992246228.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, ольга любимова