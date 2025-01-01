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Путин дал поручения по празднованию 130-летия со дня рождения Есенина - РИА Новости, 01.01.2025
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Культура
 
16:58 01.01.2025 (обновлено: 17:14 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/putin-1992247964.html
Путин дал поручения по празднованию 130-летия со дня рождения Есенина
Путин дал поручения по празднованию 130-летия со дня рождения Есенина - РИА Новости, 01.01.2025
Путин дал поручения по празднованию 130-летия со дня рождения Есенина
Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации президента обеспечить проведение в этом году мероприятий, посвященных празднованию... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:58:00+03:00
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культура
владимир путин
россия
сергей есенин
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации президента обеспечить проведение в этом году мероприятий, посвященных празднованию 130-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина, сообщается на сайте Кремля.Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить проведение в 2025 году мероприятий, посвященных празднованию 130-летия со дня рождения С. А. Есенина", - указано в перечне поручений.Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта. Ответственными назначены вице-премьер РФ Татьяна Голикова, помощник президента России Владимир Мединский и советник президента РФ Елена Ямпольская.
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владимир путин, россия, сергей есенин, общество, татьяна голикова
Культура, Владимир Путин, Россия, Сергей Есенин, Общество, Татьяна Голикова
Путин дал поручения по празднованию 130-летия со дня рождения Есенина

Путин дал поручения подготовить мероприятия к 130-летию со дня рождения Есенина

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоэт Сергей Есенин
Поэт Сергей Есенин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Поэт Сергей Есенин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации президента обеспечить проведение в этом году мероприятий, посвященных празднованию 130-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить проведение в 2025 году мероприятий, посвященных празднованию 130-летия со дня рождения С. А. Есенина", - указано в перечне поручений.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта. Ответственными назначены вице-премьер РФ Татьяна Голикова, помощник президента России Владимир Мединский и советник президента РФ Елена Ямпольская.
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КультураВладимир ПутинРоссияСергей ЕсенинОбществоТатьяна Голикова
 
 
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