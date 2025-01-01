https://ria.ru/20250101/putin-1992247964.html

Путин дал поручения по празднованию 130-летия со дня рождения Есенина

Путин дал поручения по празднованию 130-летия со дня рождения Есенина - РИА Новости, 01.01.2025

Путин дал поручения по празднованию 130-летия со дня рождения Есенина

Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации президента обеспечить проведение в этом году мероприятий, посвященных празднованию... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:58:00+03:00

2025-01-01T16:58:00+03:00

2025-01-01T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации президента обеспечить проведение в этом году мероприятий, посвященных празднованию 130-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина, сообщается на сайте Кремля.Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить проведение в 2025 году мероприятий, посвященных празднованию 130-летия со дня рождения С. А. Есенина", - указано в перечне поручений.Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта. Ответственными назначены вице-премьер РФ Татьяна Голикова, помощник президента России Владимир Мединский и советник президента РФ Елена Ямпольская.

https://ria.ru/20241105/esenin-1982012843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, сергей есенин, общество, татьяна голикова