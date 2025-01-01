https://ria.ru/20250101/putin-1992245728.html
Путин поручил сформировать кадровый резерв преподавателей-русистов в мире
Путин поручил сформировать кадровый резерв преподавателей-русистов в мире - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил сформировать кадровый резерв преподавателей-русистов в мире
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по формированию кадрового резерва преподавателей-русистов в мире. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:36:00+03:00
2025-01-01T16:36:00+03:00
2025-01-01T16:58:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по формированию кадрового резерва преподавателей-русистов в мире.Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, состоявшегося 5 ноября 2024 года, список был опубликован 1 января на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации представить предложения по формированию кадрового резерва преподавателей-русистов в мире (базы данных). Срок – 1 октября 2025 года", - говорится в перечне поручений.
https://ria.ru/20250101/putin-1992246841.html
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россия, владимир путин
Путин поручил сформировать кадровый резерв преподавателей-русистов в мире
Путин дал поручение сформировать кадровый резерв педагогов-русистов в мире