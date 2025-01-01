Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать творческое объединение молодых литераторов - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 01.01.2025 (обновлено: 17:17 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/putin-1992244729.html
Путин поручил создать творческое объединение молодых литераторов
Путин поручил создать творческое объединение молодых литераторов - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил создать творческое объединение молодых литераторов
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в РФ творческого объединения молодых литераторов, доложить до 1 мая. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:31:00+03:00
2025-01-01T17:17:00+03:00
россия
владимир путин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в РФ творческого объединения молодых литераторов, доложить до 1 мая.Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации при участии Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" рассмотреть вопрос о создании творческого объединения молодых литераторов", - говорится в документе.Доклад нужно до 1 мая 2025 года. Ответственными назначены советник президента России Елена Ямпольская и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
https://ria.ru/20250101/putin-1992246053.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Путин поручил создать творческое объединение молодых литераторов

Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в РФ объединения молодых литераторов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в РФ творческого объединения молодых литераторов, доложить до 1 мая.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации при участии Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" рассмотреть вопрос о создании творческого объединения молодых литераторов", - говорится в документе.
Доклад нужно до 1 мая 2025 года. Ответственными назначены советник президента России Елена Ямпольская и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Книжный фестиваль Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин поручил госорганам содействовать проведению книжных фестивалей
Вчера, 16:39
 
РоссияВладимир ПутинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала