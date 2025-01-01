https://ria.ru/20250101/putin-1992244729.html
Путин поручил создать творческое объединение молодых литераторов
Путин поручил создать творческое объединение молодых литераторов - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил создать творческое объединение молодых литераторов
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в РФ творческого объединения молодых литераторов, доложить до 1 мая. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:31:00+03:00
2025-01-01T16:31:00+03:00
2025-01-01T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в РФ творческого объединения молодых литераторов, доложить до 1 мая.Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля."Администрации президента Российской Федерации при участии Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" рассмотреть вопрос о создании творческого объединения молодых литераторов", - говорится в документе.Доклад нужно до 1 мая 2025 года. Ответственными назначены советник президента России Елена Ямпольская и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
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россия, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Путин поручил создать творческое объединение молодых литераторов
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в РФ объединения молодых литераторов