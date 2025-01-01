https://ria.ru/20250101/putin-1992238101.html

Путин поручил провести в России стратегическую сессию о развитии ИИ

Путин поручил провести в России стратегическую сессию о развитии ИИ - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил провести в России стратегическую сессию о развитии ИИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября обеспечить проведение в России международной стратегической сессии по исследованиям,... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:42:00+03:00

2025-01-01T15:42:00+03:00

2025-01-01T15:42:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября обеспечить проведение в России международной стратегической сессии по исследованиям, направленным на развитие искусственного интеллекта. Президент утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которая состоялась 11 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта", автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы" и исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта обеспечить проведение в Российской Федерации стратегической сессии (международного форсайта) по фундаментальным и поисковым исследованиям, направленным на дальнейшее развитие искусственного интеллекта. Срок – 15 ноября 2025 года", - указано в перечне поручений. Выступая на международной конференции по искусственному интеллекту 11 декабря, Путин предложил провести в России стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы подумать, в каком направлении будут в дальнейшем развиваться такие технологии.

https://ria.ru/20241230/mir-1986908082.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии)