https://ria.ru/20250101/putin-1992238101.html
Путин поручил провести в России стратегическую сессию о развитии ИИ
Путин поручил провести в России стратегическую сессию о развитии ИИ - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил провести в России стратегическую сессию о развитии ИИ
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября обеспечить проведение в России международной стратегической сессии по исследованиям,... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:42:00+03:00
2025-01-01T15:42:00+03:00
2025-01-01T15:42:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября обеспечить проведение в России международной стратегической сессии по исследованиям, направленным на развитие искусственного интеллекта. Президент утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которая состоялась 11 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта", автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы" и исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта обеспечить проведение в Российской Федерации стратегической сессии (международного форсайта) по фундаментальным и поисковым исследованиям, направленным на дальнейшее развитие искусственного интеллекта. Срок – 15 ноября 2025 года", - указано в перечне поручений. Выступая на международной конференции по искусственному интеллекту 11 декабря, Путин предложил провести в России стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы подумать, в каком направлении будут в дальнейшем развиваться такие технологии.
https://ria.ru/20241230/mir-1986908082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ)
Путин поручил провести в России стратегическую сессию о развитии ИИ
Путин поручил обеспечить проведение в России международной сессии по развитию ИИ