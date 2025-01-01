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Путин поручил провести в России стратегическую сессию о развитии ИИ - РИА Новости, 01.01.2025
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15:42 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/putin-1992238101.html
Путин поручил провести в России стратегическую сессию о развитии ИИ
Путин поручил провести в России стратегическую сессию о развитии ИИ - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил провести в России стратегическую сессию о развитии ИИ
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября обеспечить проведение в России международной стратегической сессии по исследованиям,... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:42:00+03:00
2025-01-01T15:42:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября обеспечить проведение в России международной стратегической сессии по исследованиям, направленным на развитие искусственного интеллекта. Президент утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которая состоялась 11 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... при участии ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта", автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы" и исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта обеспечить проведение в Российской Федерации стратегической сессии (международного форсайта) по фундаментальным и поисковым исследованиям, направленным на дальнейшее развитие искусственного интеллекта. Срок – 15 ноября 2025 года", - указано в перечне поручений. Выступая на международной конференции по искусственному интеллекту 11 декабря, Путин предложил провести в России стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы подумать, в каком направлении будут в дальнейшем развиваться такие технологии.
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технологии, россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ)
Путин поручил провести в России стратегическую сессию о развитии ИИ

Путин поручил обеспечить проведение в России международной сессии по развитию ИИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября обеспечить проведение в России международной стратегической сессии по исследованиям, направленным на развитие искусственного интеллекта.
Президент утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которая состоялась 11 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... при участии ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта", автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы" и исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта обеспечить проведение в Российской Федерации стратегической сессии (международного форсайта) по фундаментальным и поисковым исследованиям, направленным на дальнейшее развитие искусственного интеллекта. Срок – 15 ноября 2025 года", - указано в перечне поручений.
Выступая на международной конференции по искусственному интеллекту 11 декабря, Путин предложил провести в России стратегическую сессию о будущем искусственного интеллекта, чтобы подумать, в каком направлении будут в дальнейшем развиваться такие технологии.
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ТехнологииРоссияВладимир ПутинИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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