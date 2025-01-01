https://ria.ru/20250101/putin-1992236527.html

Путин поручил рассмотреть выпуск международного журнала об ИИ в России

Путин поручил рассмотреть выпуск международного журнала об ИИ в России - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил рассмотреть выпуск международного журнала об ИИ в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Сберу" рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии технологий искусственного... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:21:00+03:00

2025-01-01T15:21:00+03:00

2025-01-01T15:21:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

сбер

сбербанк россии

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Сберу" рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии технологий искусственного интеллекта в России. Президент утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которая состоялась 11 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Сбербанк России"... рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации", - указано в перечне поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 апреля.

https://ria.ru/20241230/mir-1986908082.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, владимир путин, сбер, сбербанк россии, искусственный интеллект (ии)