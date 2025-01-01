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Путин поручил рассмотреть выпуск международного журнала об ИИ в России - РИА Новости, 01.01.2025
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15:21 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/putin-1992236527.html
Путин поручил рассмотреть выпуск международного журнала об ИИ в России
Путин поручил рассмотреть выпуск международного журнала об ИИ в России - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил рассмотреть выпуск международного журнала об ИИ в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Сберу" рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии технологий искусственного... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:21:00+03:00
2025-01-01T15:21:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
сбер
сбербанк россии
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Сберу" рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии технологий искусственного интеллекта в России. Президент утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которая состоялась 11 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Сбербанк России"... рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации", - указано в перечне поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 апреля.
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технологии, россия, владимир путин, сбер, сбербанк россии, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Владимир Путин, Сбер, Сбербанк России, Искусственный интеллект (ИИ)
Путин поручил рассмотреть выпуск международного журнала об ИИ в России

Путин поручил подумать о выпуске международного журнала о развитии технологий ИИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета об экологическом развитии. 27 декабря 2016
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета об экологическом развитии. 27 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Сберу" рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии технологий искусственного интеллекта в России.
Президент утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которая состоялась 11 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Сбербанк России"... рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации", - указано в перечне поручений.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 апреля.
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ТехнологииРоссияВладимир ПутинСберСбербанк РоссииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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