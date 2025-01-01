Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать интернет-витрину о достижениях Москвы в ИИ - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/putin-1992236224.html
Путин поручил создать интернет-витрину о достижениях Москвы в ИИ
Путин поручил создать интернет-витрину о достижениях Москвы в ИИ - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил создать интернет-витрину о достижениях Москвы в ИИ
Президент России Владимир Путин поручил до марта 2025 года рассмотреть вопрос о создании интернет-витрины о достижениях Москвы в технологиях, в том числе в... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:15:00+03:00
2025-01-01T15:15:00+03:00
технологии
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572069985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7565cae6cd9fcdc9f0fd8e4a52149120.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до марта 2025 года рассмотреть вопрос о создании интернет-витрины о достижениях Москвы в технологиях, в том числе в искусственном интеллекте. Перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о создании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" международной витрины, содержащей данные о технологических достижениях города Москвы, в том числе в сфере искусственного интеллекта, в целях повышения инвестиционной привлекательности города Москвы и привлечения специалистов в указанной сфере на международном рынке труда", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 марта 2025 года. Ответственным назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20241230/mir-1986908082.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572069985_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_86d69dd437b6211951b4affebc6b6bdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, россия, владимир путин, сергей собянин, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин, Искусственный интеллект (ИИ)
Путин поручил создать интернет-витрину о достижениях Москвы в ИИ

Путин рекомендовал создать интернет-витрину о достижениях Москвы в технологиях

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до марта 2025 года рассмотреть вопрос о создании интернет-витрины о достижениях Москвы в технологиях, в том числе в искусственном интеллекте.
Перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" опубликован на сайте Кремля.
«
"Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о создании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" международной витрины, содержащей данные о технологических достижениях города Москвы, в том числе в сфере искусственного интеллекта, в целях повышения инвестиционной привлекательности города Москвы и привлечения специалистов в указанной сфере на международном рынке труда", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 марта 2025 года. Ответственным назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
Роботы играют в шахматы - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Война и роботы. Чего ждать России и миру в новом году
30 декабря 2024, 08:00
 
ТехнологииМоскваРоссияВладимир ПутинСергей СобянинИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала