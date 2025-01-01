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Путин поручил создать интернет-витрину о достижениях Москвы в ИИ
Путин поручил создать интернет-витрину о достижениях Москвы в ИИ - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил создать интернет-витрину о достижениях Москвы в ИИ
Президент России Владимир Путин поручил до марта 2025 года рассмотреть вопрос о создании интернет-витрины о достижениях Москвы в технологиях, в том числе в... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:15:00+03:00
2025-01-01T15:15:00+03:00
2025-01-01T15:15:00+03:00
технологии
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до марта 2025 года рассмотреть вопрос о создании интернет-витрины о достижениях Москвы в технологиях, в том числе в искусственном интеллекте. Перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о создании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" международной витрины, содержащей данные о технологических достижениях города Москвы, в том числе в сфере искусственного интеллекта, в целях повышения инвестиционной привлекательности города Москвы и привлечения специалистов в указанной сфере на международном рынке труда", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 марта 2025 года. Ответственным назначен мэр Москвы Сергей Собянин.
https://ria.ru/20241230/mir-1986908082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, россия, владимир путин, сергей собянин, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин, Искусственный интеллект (ИИ)
Путин поручил создать интернет-витрину о достижениях Москвы в ИИ
Путин рекомендовал создать интернет-витрину о достижениях Москвы в технологиях