https://ria.ru/20250101/putin-1992236224.html

Путин поручил создать интернет-витрину о достижениях Москвы в ИИ

Путин поручил создать интернет-витрину о достижениях Москвы в ИИ - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил создать интернет-витрину о достижениях Москвы в ИИ

Президент России Владимир Путин поручил до марта 2025 года рассмотреть вопрос о создании интернет-витрины о достижениях Москвы в технологиях, в том числе в... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:15:00+03:00

2025-01-01T15:15:00+03:00

2025-01-01T15:15:00+03:00

технологии

москва

россия

владимир путин

сергей собянин

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до марта 2025 года рассмотреть вопрос о создании интернет-витрины о достижениях Москвы в технологиях, в том числе в искусственном интеллекте. Перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о создании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" международной витрины, содержащей данные о технологических достижениях города Москвы, в том числе в сфере искусственного интеллекта, в целях повышения инвестиционной привлекательности города Москвы и привлечения специалистов в указанной сфере на международном рынке труда", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 марта 2025 года. Ответственным назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

https://ria.ru/20241230/mir-1986908082.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, россия, владимир путин, сергей собянин, искусственный интеллект (ии)