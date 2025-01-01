https://ria.ru/20250101/putin-1992235252.html

Путин поручил поддержать регионы при использовании ИИ в госуправлении

Путин поручил поддержать регионы при использовании ИИ в госуправлении - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил поддержать регионы при использовании ИИ в госуправлении

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поддержку регионов РФ по использованию безопасных технологий ИИ в сфере государственного... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:00:00+03:00

2025-01-01T15:00:00+03:00

2025-01-01T15:01:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

михаил мишустин

общество

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поддержку регионов РФ по использованию безопасных технологий ИИ в сфере государственного управления. Перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить методологическую поддержку деятельности субъектов Российской Федерации по использованию безопасных и надёжных технологий искусственного интеллекта в сфере государственного и муниципального управления в рамках единых отраслевых цифровых платформ", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 15 мая 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20241230/mir-1986908082.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин, общество, искусственный интеллект (ии)