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Путин поручил поддержать регионы при использовании ИИ в госуправлении - РИА Новости, 01.01.2025
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15:00 01.01.2025 (обновлено: 15:01 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/putin-1992235252.html
Путин поручил поддержать регионы при использовании ИИ в госуправлении
Путин поручил поддержать регионы при использовании ИИ в госуправлении - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил поддержать регионы при использовании ИИ в госуправлении
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поддержку регионов РФ по использованию безопасных технологий ИИ в сфере государственного... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:00:00+03:00
2025-01-01T15:01:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поддержку регионов РФ по использованию безопасных технологий ИИ в сфере государственного управления. Перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечить методологическую поддержку деятельности субъектов Российской Федерации по использованию безопасных и надёжных технологий искусственного интеллекта в сфере государственного и муниципального управления в рамках единых отраслевых цифровых платформ", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 15 мая 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин, общество, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество, Искусственный интеллект (ИИ)
Путин поручил поддержать регионы при использовании ИИ в госуправлении

Путин поручил обеспечить поддержку регионов при использовании ИИ в госуправлении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поддержку регионов РФ по использованию безопасных технологий ИИ в сфере государственного управления.
Перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: обеспечить методологическую поддержку деятельности субъектов Российской Федерации по использованию безопасных и надёжных технологий искусственного интеллекта в сфере государственного и муниципального управления в рамках единых отраслевых цифровых платформ", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 15 мая 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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