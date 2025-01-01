https://ria.ru/20250101/putin-1992234980.html
Путин поручил обеспечить сотрудничество с Китаем в сфере ИИ
Путин поручил обеспечить сотрудничество с Китаем в сфере ИИ - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил обеспечить сотрудничество с Китаем в сфере ИИ
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с КНР при проведении технологических исследований в сфере... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T14:55:00+03:00
2025-01-01T14:55:00+03:00
2025-01-01T14:56:00+03:00
технологии
россия
китай
владимир путин
михаил мишустин
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с КНР при проведении технологических исследований в сфере искусственного интеллекта. Перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Сбербанк России": обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китайской Народной Республикой при проведении технологических исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 30 апреля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Cбербанка Герман Греф.
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технологии, россия, китай, владимир путин, михаил мишустин, герман греф, сбербанк россии
Технологии, Россия, Китай, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Герман Греф, Сбербанк России
Путин поручил обеспечить сотрудничество с Китаем в сфере ИИ
Путин поручил обеспечить сотрудничество с Китаем при исследованиях в сфере ИИ