https://ria.ru/20250101/putin-1992199612.html

Путин в новогоднем обращении пожелал благополучия и процветания России

Путин в новогоднем обращении пожелал благополучия и процветания России - РИА Новости, 01.01.2025

Путин в новогоднем обращении пожелал благополучия и процветания России

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с Новым годом пожелал стране и каждой семье благополучия и процветания. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T00:35:00+03:00

2025-01-01T00:35:00+03:00

2025-01-01T00:46:00+03:00

общество

россия

камчатка

чукотка

владимир путин

новогоднее обращение президента

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992198244_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_399c1907027249d97fc30b4d309af586.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с Новым годом пожелал стране и каждой семье благополучия и процветания.Глава государства отметил, что в эти минуты перед Новым годом рядом самые близкие люди. Путин пожелал благополучия и процветания "каждому дому", каждой семье и любимой стране — России. "Когда мы вместе, всё исполнится", - сказал Путин. Президент выразил надежду, что все мечты и надежды обязательно исполнятся.

https://ria.ru/20241231/putin-1992162620.html

россия

камчатка

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, камчатка, чукотка, владимир путин, новогоднее обращение президента