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Путин в новогоднем обращении пожелал благополучия и процветания России - РИА Новости, 01.01.2025
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00:35 01.01.2025 (обновлено: 00:46 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/putin-1992199612.html
Путин в новогоднем обращении пожелал благополучия и процветания России
Путин в новогоднем обращении пожелал благополучия и процветания России - РИА Новости, 01.01.2025
Путин в новогоднем обращении пожелал благополучия и процветания России
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с Новым годом пожелал стране и каждой семье благополучия и процветания. РИА Новости, 01.01.2025
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общество
россия
камчатка
чукотка
владимир путин
новогоднее обращение президента
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с Новым годом пожелал стране и каждой семье благополучия и процветания.Глава государства отметил, что в эти минуты перед Новым годом рядом самые близкие люди. Путин пожелал благополучия и процветания "каждому дому", каждой семье и любимой стране — России. "Когда мы вместе, всё исполнится", - сказал Путин. Президент выразил надежду, что все мечты и надежды обязательно исполнятся.
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общество, россия, камчатка, чукотка, владимир путин, новогоднее обращение президента
Общество, Россия, Камчатка, Чукотка, Владимир Путин, Новогоднее обращение президента
Путин в новогоднем обращении пожелал благополучия и процветания России

Путин в новогоднем обращении пожелал России благополучия и процветания

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНовогоднее обращение президента Владимира Путина
Новогоднее обращение президента Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Новогоднее обращение президента Владимира Путина. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с Новым годом пожелал стране и каждой семье благополучия и процветания.
Глава государства отметил, что в эти минуты перед Новым годом рядом самые близкие люди. Путин пожелал благополучия и процветания "каждому дому", каждой семье и любимой стране — России.
"Когда мы вместе, всё исполнится", - сказал Путин.
Президент выразил надежду, что все мечты и надежды обязательно исполнятся.
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Вчера, 14:58
 
ОбществоРоссияКамчаткаЧукоткаВладимир ПутинНовогоднее обращение президента
 
 
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