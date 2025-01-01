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Путин в новогоднем обращении пожелал благополучия и процветания России
Путин в новогоднем обращении пожелал благополучия и процветания России - РИА Новости, 01.01.2025
Путин в новогоднем обращении пожелал благополучия и процветания России
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с Новым годом пожелал стране и каждой семье благополучия и процветания. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:35:00+03:00
2025-01-01T00:35:00+03:00
2025-01-01T00:46:00+03:00
общество
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камчатка
чукотка
владимир путин
новогоднее обращение президента
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с Новым годом пожелал стране и каждой семье благополучия и процветания.Глава государства отметил, что в эти минуты перед Новым годом рядом самые близкие люди. Путин пожелал благополучия и процветания "каждому дому", каждой семье и любимой стране — России. "Когда мы вместе, всё исполнится", - сказал Путин. Президент выразил надежду, что все мечты и надежды обязательно исполнятся.
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общество, россия, камчатка, чукотка, владимир путин, новогоднее обращение президента
Общество, Россия, Камчатка, Чукотка, Владимир Путин, Новогоднее обращение президента
Путин в новогоднем обращении пожелал благополучия и процветания России
Путин в новогоднем обращении пожелал России благополучия и процветания