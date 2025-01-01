В Анапе спасли более 1,8 тысячи пострадавших от мазута птиц
В Анапе спасли более 1,8 тыс птиц, пострадавших от мазута при крушении танкеров
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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КРАСНОДАР, 1 янв - РИА Новости. Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе свыше 1,8 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров, из них почти 1,5 тысячи отправлены на реабилитацию, сообщили в оперштабе Кубани.
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"По состоянию на 1 января 2025 года спасли 1 861 птицу. Из них 1 470 передали в центры реабилитации", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
"Это начало". Что происходит на побережье Анапы после крушения танкеров
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