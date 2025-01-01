https://ria.ru/20250101/ptitsy-1992238704.html

В Анапе спасли более 1,8 тысячи пострадавших от мазута птиц

В Анапе спасли более 1,8 тысячи пострадавших от мазута птиц - РИА Новости, 01.01.2025

В Анапе спасли более 1,8 тысячи пострадавших от мазута птиц

Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе свыше 1,8 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров, из них почти 1,5 тысячи отправлены на реабилитацию, РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:48:00+03:00

2025-01-01T15:48:00+03:00

2025-01-01T15:49:00+03:00

анапа

керченский пролив

россия

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

экология

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КРАСНОДАР, 1 янв - РИА Новости. Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе свыше 1,8 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров, из них почти 1,5 тысячи отправлены на реабилитацию, сообщили в оперштабе Кубани. "По состоянию на 1 января 2025 года спасли 1 861 птицу. Из них 1 470 передали в центры реабилитации", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

анапа

керченский пролив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анапа, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, экология