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Прокачка газа в направлении Австрии прекратилась - РИА Новости, 01.01.2025
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11:30 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/prokachka-1992221919.html
Прокачка газа в направлении Австрии прекратилась
Прокачка газа в направлении Австрии прекратилась - РИА Новости, 01.01.2025
Прокачка газа в направлении Австрии прекратилась
Прокачка российского газа на границе Украины и Словакии в направлении Австрии достигла отметки нуля, следует из данных Европейской сети операторов... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T11:30:00+03:00
2025-01-01T11:30:00+03:00
экономика
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ВЕНА, 1 янв - РИА Новости. Прокачка российского газа на границе Украины и Словакии в направлении Австрии достигла отметки нуля, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). С 6.00 (8.00 мск) прокачка газа в пункте Ужгород - Вельке Капушаны, расположенном на границе Украины и Словакии, составляет 0 куб. м в час. Транзит российского газа в Австрию через Украину ранее шел через Словакию. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
https://ria.ru/20250101/de-1992212273.html
https://ria.ru/20241226/gaz-1991270423.html
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экономика, украина, словакия, австрия, владимир путин, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, санкции в отношении россии
Экономика, Украина, Словакия, Австрия, Владимир Путин, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины, Санкции в отношении России
Прокачка газа в направлении Австрии прекратилась

Прокачка газа на границе Украины и Словакии в направлении Австрии прекратилась

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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ВЕНА, 1 янв - РИА Новости. Прокачка российского газа на границе Украины и Словакии в направлении Австрии достигла отметки нуля, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
С 6.00 (8.00 мск) прокачка газа в пункте Ужгород - Вельке Капушаны, расположенном на границе Украины и Словакии, составляет 0 куб. м в час. Транзит российского газа в Австрию через Украину ранее шел через Словакию.
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
"Остаются опасения". В Европе забили тревогу из-за российского газа
Вчера, 09:23
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
"Это не блеф". Ключевой газовый донор Европы сделал предостережение
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ЭкономикаУкраинаСловакияАвстрияВладимир ПутинГазпромНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз УкраиныСанкции в отношении России
 
 
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