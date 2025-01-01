https://ria.ru/20250101/prokachka-1992221919.html
Прокачка газа в направлении Австрии прекратилась
Прокачка газа в направлении Австрии прекратилась - РИА Новости, 01.01.2025
Прокачка газа в направлении Австрии прекратилась
Прокачка российского газа на границе Украины и Словакии в направлении Австрии достигла отметки нуля, следует из данных Европейской сети операторов... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T11:30:00+03:00
2025-01-01T11:30:00+03:00
2025-01-01T11:30:00+03:00
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ВЕНА, 1 янв - РИА Новости. Прокачка российского газа на границе Украины и Словакии в направлении Австрии достигла отметки нуля, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). С 6.00 (8.00 мск) прокачка газа в пункте Ужгород - Вельке Капушаны, расположенном на границе Украины и Словакии, составляет 0 куб. м в час. Транзит российского газа в Австрию через Украину ранее шел через Словакию. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
https://ria.ru/20250101/de-1992212273.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, словакия, австрия, владимир путин, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, санкции в отношении россии
Экономика, Украина, Словакия, Австрия, Владимир Путин, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины, Санкции в отношении России
Прокачка газа в направлении Австрии прекратилась
Прокачка газа на границе Украины и Словакии в направлении Австрии прекратилась