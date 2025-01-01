В ПМР отключили отопление из-за отсутствия поставок российского газа
В Приднестровье отключили отопление из-за отсутствия поставок газа из России
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отключили централизованное отопление из-за отсутствия поставок газа, сообщила компания "Тирастеплоэнерго".
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"Тирастеплоэнерго" информирует, что в связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия с 1 января 2025 года с 7:00 (8:00 мск) прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности", — уточнили в ведомстве.
Это решение не касается лечебных учреждений со стационарным пребыванием граждан Министерства здравоохранения республики, учреждений со стационарным пребыванием граждан Министерства по социальной защите и труду ПМР.
Сегодня российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Там уточнили, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну после истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины".
На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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