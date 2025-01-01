https://ria.ru/20250101/pridnestrove-1992212606.html

В ПМР отключили отопление из-за отсутствия поставок российского газа

В ПМР отключили отопление из-за отсутствия поставок российского газа - РИА Новости, 01.01.2025

В ПМР отключили отопление из-за отсутствия поставок российского газа

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отключили централизованное отопление из-за отсутствия поставок газа, сообщила компания... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T09:30:00+03:00

2025-01-01T09:30:00+03:00

2025-01-01T14:14:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отключили централизованное отопление из-за отсутствия поставок газа, сообщила компания "Тирастеплоэнерго". "Тирастеплоэнерго" информирует, что в связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия с 1 января 2025 года с 7:00 (8:00 мск) прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности", — уточнили в ведомстве.Это решение не касается лечебных учреждений со стационарным пребыванием граждан Министерства здравоохранения республики, учреждений со стационарным пребыванием граждан Министерства по социальной защите и труду ПМР. Сегодня российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Там уточнили, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну после истечения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.В Приднестровье 11 декабря на 30 суток ввели чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее ввели режим ЧП в энергетике. На эти шаги пошли из-за возможного энергетического кризиса, связанного с прекращением поставок российского газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250101/de-1992212273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, украина, газпром, нафтогаз украины