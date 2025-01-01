https://ria.ru/20250101/prazdnik-1991057158.html

1 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 1 января в России и в мире по календарю

1 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

В первую очередь 1 января - это, конечно, начало нового 2025 года. Какие еще сегодня праздники (профессиональные, православные, народные и т.д.) отмечают по... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В первую очередь 1 января - это, конечно, начало нового 2025 года. Какие еще сегодня праздники (профессиональные, православные, народные и т.д.) отмечают по календарю в России и в мире, что можно делать в этот день, какими событиями он известен в нашей стране и на международном уровне - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России1 января в России, несомненно, в первую очередь ассоциируется с Новым годом. Точкой отсчета очередного календарного года этот день официально стал в нашей стране с 1699 года, а благодарить за это следует Петра I.Впрочем, на первый январский день в календаре приходится еще несколько значимых праздников и исторических событий.Церковный праздник сегодня1 января православная церковь отмечает день памяти святого мученика Вонифатия. Годы его жизни приходятся на III век, когда на Востоке христиане подвергались суровым гонениям. Отправившись за святыми мощами, Вонифатий стал очевидцем суровых истязаний мучеников, после чего пал к их ногам и признал себя во всеуслышание христианином. Его также подвергли суровым пыткам, а после обезглавили. Святой Вонифатий сегодня является покровителем всех, кто стремится побороть страсть к спиртным напиткам.В этот же день, 1 января, православные христиане вспоминают и святителя Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского. Его также считают помощником для тех, кто старается преодолеть пагубную зависимость от алкоголя.Также в этот день чтят память:Народный праздникВ календаре народных праздников первый день января значится как День Ильи Муромца. Прославленный герой древнерусских былин вместе с Алешей Поповичем и Добрыней Никитичем считался защитником Руси. Славился богатырь своей необыкновенной силой, хотя до 33 лет он был фактически парализован и не мог двигаться, а после чудесным образом исцелился.Считается, что у этого былинного богатыря есть реальный прототип - преподобный Илия Муромец Печерский. Он также начал свою жизнь как воин, но после принял постриг и остался в Киево-Печерской лавре.В этот день на Руси пытались предсказать будущий урожай. Например, одна из народных примет предписывала нарисовать на перекрестке крест, а после внимательно прислушаться, приложив к нему ухо. Считалось, что звук проезжающих груженых саней указывает, что год будет богатым на урожай.Какой сегодня праздник в миреСреди международных праздников, отмечаемых 1 января, можно выделить:- Всемирный день мира.Этот праздник также носит название День всемирных молитв о мире, ведет свою историю с 1967 года и призывает, как несложно догадаться, к сохранению мира на земле.- День освобождения на Кубе.Именно в этот день 1959 года состоялась победа Кубинской революции.- День выпускания хлопушек на свободу.- Международный день похмелья (правда, статуса официального праздника у этого события нет) и другие.Памятные даты в истории1700 год - в России перешли на юлианский календарь.1801 год - астроном из италии Джузеппе Пьяцци открыл Цереру, которую сначала считали планетой, потом окрестили астероидом, но в конце концов все-таки признали карликовой планетой.1839 - из печати вышел первый номер журнала “Отечественные записки”.1968 - российский зритель впервые увидел в эфире программу “Время”.Именины1 января свои именины отмечают Григорий, Тимофей, Илья и Вонифатий.

https://ria.ru/20241231/traditsii-1837632806.html

https://ria.ru/20230101/mir-1841833163.html

https://ria.ru/20241230/kanikuly-1890956524.html

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религиозные праздники, праздники, россия, общество