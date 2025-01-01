https://ria.ru/20250101/pozor-1992208705.html
Зеленский опозорился на Новый год
Зеленский опозорился на Новый год - РИА Новости, 01.01.2025
Зеленский опозорился на Новый год
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего 20-минутного видеообращения к гражданам Украины выдал южнокорейские ракеты за украинский... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T07:53:00+03:00
2025-01-01T07:53:00+03:00
2025-01-01T07:54:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992208426_0:3:1895:1069_1920x0_80_0_0_d24349fab831c4ee94562406d1c68711.png
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего 20-минутного видеообращения к гражданам Украины выдал южнокорейские ракеты за украинский оперативно-тактический комплекс "Сапсан". На ляп обратили внимание пользователи Сети.Слова Зеленского о разработанном украинскими специалистами оперативно-тактическом комплексе "Сапсан" были проиллюстрированы отрывком из видео шестилетней давности, опубликованном на YouTube-канале Korea Defense Blog.На соответствующих кадрах южнокорейские военные запускают баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS. Пуск "украинской" ракеты был вырезан из этого видео."Сапсан — это наши ракеты. Украинские", — сказал Зеленский, комментируя видео.
https://ria.ru/20250101/peregovory-1992205183.html
https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992169467.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992208426_209:0:1634:1069_1920x0_80_0_0_1bed31ef4c8febe62e47618776c8fc49.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский опозорился на Новый год
Зеленский выдал в новогоднем обращении южнокорейскую ракету за украинскую