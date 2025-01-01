https://ria.ru/20250101/pozor-1992208705.html

Зеленский опозорился на Новый год

Зеленский опозорился на Новый год - РИА Новости, 01.01.2025

Зеленский опозорился на Новый год

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего 20-минутного видеообращения к гражданам Украины выдал южнокорейские ракеты за украинский... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T07:53:00+03:00

2025-01-01T07:53:00+03:00

2025-01-01T07:54:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего 20-минутного видеообращения к гражданам Украины выдал южнокорейские ракеты за украинский оперативно-тактический комплекс "Сапсан". На ляп обратили внимание пользователи Сети.Слова Зеленского о разработанном украинскими специалистами оперативно-тактическом комплексе "Сапсан" были проиллюстрированы отрывком из видео шестилетней давности, опубликованном на YouTube-канале Korea Defense Blog.На соответствующих кадрах южнокорейские военные запускают баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS. Пуск "украинской" ракеты был вырезан из этого видео."Сапсан — это наши ракеты. Украинские", — сказал Зеленский, комментируя видео.

https://ria.ru/20250101/peregovory-1992205183.html

https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992169467.html

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в мире, украина, владимир зеленский