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Зеленский опозорился на Новый год - РИА Новости, 01.01.2025
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07:53 01.01.2025 (обновлено: 07:54 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/pozor-1992208705.html
Зеленский опозорился на Новый год
Зеленский опозорился на Новый год - РИА Новости, 01.01.2025
Зеленский опозорился на Новый год
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего 20-минутного видеообращения к гражданам Украины выдал южнокорейские ракеты за украинский... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T07:53:00+03:00
2025-01-01T07:54:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего 20-минутного видеообращения к гражданам Украины выдал южнокорейские ракеты за украинский оперативно-тактический комплекс "Сапсан". На ляп обратили внимание пользователи Сети.Слова Зеленского о разработанном украинскими специалистами оперативно-тактическом комплексе "Сапсан" были проиллюстрированы отрывком из видео шестилетней давности, опубликованном на YouTube-канале Korea Defense Blog.На соответствующих кадрах южнокорейские военные запускают баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS. Пуск "украинской" ракеты был вырезан из этого видео.&quot;Сапсан — это наши ракеты. Украинские&quot;, — сказал Зеленский, комментируя видео.
https://ria.ru/20250101/peregovory-1992205183.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский опозорился на Новый год

Зеленский выдал в новогоднем обращении южнокорейскую ракету за украинскую

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего 20-минутного видеообращения к гражданам Украины выдал южнокорейские ракеты за украинский оперативно-тактический комплекс "Сапсан". На ляп обратили внимание пользователи Сети.
Слова Зеленского о разработанном украинскими специалистами оперативно-тактическом комплексе "Сапсан" были проиллюстрированы отрывком из видео шестилетней давности, опубликованном на YouTube-канале Korea Defense Blog.
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На соответствующих кадрах южнокорейские военные запускают баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS. Пуск "украинской" ракеты был вырезан из этого видео.
«

"Сапсан — это наши ракеты. Украинские", — сказал Зеленский, комментируя видео.

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