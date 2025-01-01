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В Череповце при пожаре в квартире погибли женщина и ребенок
В Череповце при пожаре в квартире погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 01.01.2025
В Череповце при пожаре в квартире погибли женщина и ребенок
Женщина и девочка погибли, мужчина пострадал при пожаре в квартире в Череповце, сообщает ГУМЧС по Вологодской области. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:31:00+03:00
2025-01-01T15:31:00+03:00
2025-01-01T15:31:00+03:00
происшествия
череповец
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. Женщина и девочка погибли, мужчина пострадал при пожаре в квартире в Череповце, сообщает ГУМЧС по Вологодской области. Пожар произошел в квартире на третьем этаже дома №69 на Советском проспекте. "Пожарные МЧС России обнаружили в задымленном помещении 45-летнего мужчину, 39-летнюю женщину и девочку 14 лет. Всех незамедлительно передали прибывшим медикам. К сожалению, женщина и девочка погибли. Мужчина был госпитализирован", - говорится в сообщении. Причину и обстоятельства трагедии устанавливаются.
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происшествия, череповец, вологодская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Череповец, Вологодская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)