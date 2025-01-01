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В Самаре загорелось общежитие, погибли два человека
В Самаре загорелось общежитие, погибли два человека - РИА Новости, 01.01.2025
В Самаре загорелось общежитие, погибли два человека
В общежитии в Промышленном районе в Самаре произошел пожар, погибли два человека, сообщает в Telegram-канале ГУ МЧС России. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T08:20:00+03:00
2025-01-01T08:20:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В общежитии в Промышленном районе в Самаре произошел пожар, погибли два человека, сообщает в Telegram-канале ГУ МЧС России."Погибли два человека, 76-летний мужчина, личность второго мужчины устанавливается", — говорится в материале.В публикации указали, что сообщение о пожаре в общежитии по адресу Промышленный район, пер. Костромской, 11, поступило в 23:12 31 декабря, а уже в 01:59 огонь потушили.В ходе пожарно-специальной операции, в которой участвовали 120 специалистов и 30 единиц техники, спасти удалось 40 человек, в том числе пятерых детей, также эвакуированы 96 человек, в том числе 14 детей.
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происшествия, самара, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре загорелось общежитие, погибли два человека
В результате пожара в общежитии в Самаре погибли два человека