https://ria.ru/20250101/posuda-1992207120.html

Мобилизованных в ВСУ заставляют мыть одноразовую посуду, рассказал пленный

Мобилизованных в ВСУ заставляют мыть одноразовую посуду, рассказал пленный - РИА Новости, 01.01.2025

Мобилизованных в ВСУ заставляют мыть одноразовую посуду, рассказал пленный

В Украинском учебном центре мобилизованных заставляли мыть и принимать пищу из одноразовой посуды, сообщил РИА Новости военнопленный Глеб Бураков,... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T06:47:00+03:00

2025-01-01T06:47:00+03:00

2025-01-01T08:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

кировоградская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992210557_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90d0cb5befb2fdb4737abfe65cbcc427.jpg

ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. В Украинском учебном центре мобилизованных заставляли мыть и принимать пищу из одноразовой посуды, сообщил РИА Новости военнопленный Глеб Бураков, мобилизованный из Николаева. "Определили в училище в Кировоградской области, в котором я обучался 35 дней. Условия были ужасные. Было холодно, антисанитария… Нам вынесли одноразовые подносы. Ну и пацаны говорят: "О, класс, нам будут каждый день выносить одноразовые подносы", так вот нет, мы мыли их до конца служебного срока", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что кому-то удавалось купить металлические тарелки и ложки, а остальные мыли одноразовую посуду в холодной воде. Глеба мобилизовали 17 октября в Николаеве по дороге на почту. "В корабельном ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) меня мариновали в течение дня. Сделали за меня ВЛК (военно-медицинскую комиссию - ред.), прошли, не дали нормально пройти комиссию докторскую. После чего отправили в распределенный центр", - пояснил военнопленный.

https://ria.ru/20250101/naemniki-1992204703.html

николаев (украина)

кировоградская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский военнопленный: заставляли больше месяца пользоваться одним комплектом одноразовой посуды В Украинском учебном центре мобилизованных заставляли больше месяца пользоваться одним комплектом одноразовой посуды, сообщил РИА Новости военнопленный Глеб Бураков, мобилизованный из Николаева 2025-01-01T06:47 true PT1M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаев (украина), кировоградская область, украина