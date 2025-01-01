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Мобилизованных в ВСУ заставляют мыть одноразовую посуду, рассказал пленный - РИА Новости, 01.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:47 01.01.2025 (обновлено: 08:44 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/posuda-1992207120.html
Мобилизованных в ВСУ заставляют мыть одноразовую посуду, рассказал пленный
Мобилизованных в ВСУ заставляют мыть одноразовую посуду, рассказал пленный - РИА Новости, 01.01.2025
Мобилизованных в ВСУ заставляют мыть одноразовую посуду, рассказал пленный
В Украинском учебном центре мобилизованных заставляли мыть и принимать пищу из одноразовой посуды, сообщил РИА Новости военнопленный Глеб Бураков,... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T06:47:00+03:00
2025-01-01T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
кировоградская область
украина
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. В Украинском учебном центре мобилизованных заставляли мыть и принимать пищу из одноразовой посуды, сообщил РИА Новости военнопленный Глеб Бураков, мобилизованный из Николаева. "Определили в училище в Кировоградской области, в котором я обучался 35 дней. Условия были ужасные. Было холодно, антисанитария… Нам вынесли одноразовые подносы. Ну и пацаны говорят: "О, класс, нам будут каждый день выносить одноразовые подносы", так вот нет, мы мыли их до конца служебного срока", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что кому-то удавалось купить металлические тарелки и ложки, а остальные мыли одноразовую посуду в холодной воде. Глеба мобилизовали 17 октября в Николаеве по дороге на почту. "В корабельном ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) меня мариновали в течение дня. Сделали за меня ВЛК (военно-медицинскую комиссию - ред.), прошли, не дали нормально пройти комиссию докторскую. После чего отправили в распределенный центр", - пояснил военнопленный.
https://ria.ru/20250101/naemniki-1992204703.html
николаев (украина)
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Украинский военнопленный: заставляли больше месяца пользоваться одним комплектом одноразовой посуды
В Украинском учебном центре мобилизованных заставляли больше месяца пользоваться одним комплектом одноразовой посуды, сообщил РИА Новости военнопленный Глеб Бураков, мобилизованный из Николаева
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николаев (украина), кировоградская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Кировоградская область, Украина
Мобилизованных в ВСУ заставляют мыть одноразовую посуду, рассказал пленный

Пленный боец ВСУ: мобилизованных заставляют мыть одноразовую посуду

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. В Украинском учебном центре мобилизованных заставляли мыть и принимать пищу из одноразовой посуды, сообщил РИА Новости военнопленный Глеб Бураков, мобилизованный из Николаева.
"Определили в училище в Кировоградской области, в котором я обучался 35 дней. Условия были ужасные. Было холодно, антисанитария… Нам вынесли одноразовые подносы. Ну и пацаны говорят: "О, класс, нам будут каждый день выносить одноразовые подносы", так вот нет, мы мыли их до конца служебного срока", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что кому-то удавалось купить металлические тарелки и ложки, а остальные мыли одноразовую посуду в холодной воде.
Глеба мобилизовали 17 октября в Николаеве по дороге на почту.
"В корабельном ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) меня мариновали в течение дня. Сделали за меня ВЛК (военно-медицинскую комиссию - ред.), прошли, не дали нормально пройти комиссию докторскую. После чего отправили в распределенный центр", - пояснил военнопленный.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Кировоградская областьУкраина
 
 
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