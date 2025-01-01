Полиция установила личность водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане
NBC: в нападении в Новом Орлеане подозревают 42-летнего Шамсуда Дим Джаббара
© СоцсетиПолиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
© Соцсети
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Американские полицейские установили личность водителя, подозреваемого в наезде на толпу в Новом Орлеане, передает телеканал NBC News.
«
"Три высокопоставленных представителя, осведомленных о случившемся, сообщили, что, по предварительным данным, подозреваемым стал 42-летний Шамсуд Дим Джаббар", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, использовавшийся для теракта пикап был взят в аренду через специальный интернет-ресурс по прокату авто напрямую у владельцев.
В свою очередь, ФБР сообщило РИА Новости, что Джаббар имел американское гражданство и был ветераном армии США. В его машине нашли оружие, самодельные взрывные устройства, а также символику "Исламского государства"*.
Сегодня водитель на грузовике на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем.
В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке
20 декабря 2024, 22:00
По последним данным, погибли десять человек, еще 35 пострадали. В перестрелке с водителем фуры получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.
Действия злоумышленника, вероятно, были преднамеренными, сообщал телеканал ABC News со ссылкой на полицию. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.