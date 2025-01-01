https://ria.ru/20250101/politsiya-1992265890.html

Полиция установила личность водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане

Полиция установила личность водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025

Полиция установила личность водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане

Американские полицейские установили личность водителя, подозреваемого в наезде на толпу в Новом Орлеане, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 01.01.2025

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2025-01-01T20:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Американские полицейские установили личность водителя, подозреваемого в наезде на толпу в Новом Орлеане, передает телеканал NBC News. "Три высокопоставленных представителя, осведомленных о случившемся, сообщили, что, по предварительным данным, подозреваемым стал 42-летний Шамсуд Дим Джаббар", — говорится в сообщении. По данным СМИ, использовавшийся для теракта пикап был взят в аренду через специальный интернет-ресурс по прокату авто напрямую у владельцев. В свою очередь, ФБР сообщило РИА Новости, что Джаббар имел американское гражданство и был ветераном армии США. В его машине нашли оружие, самодельные взрывные устройства, а также символику "Исламского государства"*.Сегодня водитель на грузовике на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем.По последним данным, погибли десять человек, еще 35 пострадали. В перестрелке с водителем фуры получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.Действия злоумышленника, вероятно, были преднамеренными, сообщал телеканал ABC News со ссылкой на полицию. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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https://ria.ru/20241220/germaniya-1990539990.html

https://ria.ru/20250101/zakharova-1992255816.html

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