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Полиция установила личность водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025
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20:55 01.01.2025 (обновлено: 23:07 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/politsiya-1992265890.html
Полиция установила личность водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане
Полиция установила личность водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025
Полиция установила личность водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане
Американские полицейские установили личность водителя, подозреваемого в наезде на толпу в Новом Орлеане, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 01.01.2025
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фбр
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Американские полицейские установили личность водителя, подозреваемого в наезде на толпу в Новом Орлеане, передает телеканал NBC News. "Три высокопоставленных представителя, осведомленных о случившемся, сообщили, что, по предварительным данным, подозреваемым стал 42-летний Шамсуд Дим Джаббар", — говорится в сообщении. По данным СМИ, использовавшийся для теракта пикап был взят в аренду через специальный интернет-ресурс по прокату авто напрямую у владельцев. В свою очередь, ФБР сообщило РИА Новости, что Джаббар имел американское гражданство и был ветераном армии США. В его машине нашли оружие, самодельные взрывные устройства, а также символику "Исламского государства"*.Сегодня водитель на грузовике на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем.По последним данным, погибли десять человек, еще 35 пострадали. В перестрелке с водителем фуры получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.Действия злоумышленника, вероятно, были преднамеренными, сообщал телеканал ABC News со ссылкой на полицию. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250101/naezd-1992238600.html
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в мире, сша, новый орлеан, джо байден, фбр, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
В мире, США, Новый Орлеан, Джо Байден, ФБР, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
Полиция установила личность водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане

NBC: в нападении в Новом Орлеане подозревают 42-летнего Шамсуда Дим Джаббара

© СоцсетиПолиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Соцсети
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Американские полицейские установили личность водителя, подозреваемого в наезде на толпу в Новом Орлеане, передает телеканал NBC News.
«
"Три высокопоставленных представителя, осведомленных о случившемся, сообщили, что, по предварительным данным, подозреваемым стал 42-летний Шамсуд Дим Джаббар", — говорится в сообщении.
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По данным СМИ, использовавшийся для теракта пикап был взят в аренду через специальный интернет-ресурс по прокату авто напрямую у владельцев.
В свою очередь, ФБР сообщило РИА Новости, что Джаббар имел американское гражданство и был ветераном армии США. В его машине нашли оружие, самодельные взрывные устройства, а также символику "Исламского государства"*.
Сегодня водитель на грузовике на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем.
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В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке
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По последним данным, погибли десять человек, еще 35 пострадали. В перестрелке с водителем фуры получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.
Действия злоумышленника, вероятно, были преднамеренными, сообщал телеканал ABC News со ссылкой на полицию. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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В миреСШАНовый ОрлеанДжо БайденФБРНаезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
 
 
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