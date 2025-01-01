https://ria.ru/20250101/politsiya-1992208566.html
Водитель наехал на полицейских в Новой Зеландии
Водитель наехал на полицейских в Новой Зеландии - РИА Новости, 01.01.2025
Водитель наехал на полицейских в Новой Зеландии
Водитель в новогоднюю ночь наехал на полицейский патруль в новозеландском городе Нельсон, погибла женщина-сержант, еще несколько человек получили ранения,... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T07:52:00+03:00
2025-01-01T07:52:00+03:00
2025-01-01T07:52:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Водитель в новогоднюю ночь наехал на полицейский патруль в новозеландском городе Нельсон, погибла женщина-сержант, еще несколько человек получили ранения, сообщает радиостанция RNZ. Глава новозеландской полиции Ричард Чамберс сообщил, что в момент инцидента, произошедшего около двух часов ночи, двое полицейских пешком патрулировали площадь. "На них на скорости выехал автомобиль и столкнулся с ними. Полученные ими травмы оказались критическими. Затем автомобиль развернулся и наехал на полицейскую машину, протаранив ее", - сообщил шеф полиции. Старший сержант Лин Флеминг в результате полученных травм скончалась в больнице, ее коллега остается в тяжелом состоянии. Еще один полицейский получил сотрясение мозга. Кроме того, в результате инцидента пострадали двое прохожих. Подозреваемого обезвредили с помощью электрошокера, он был взят под стражу на месте происшествия. Мотивы его действий пока неизвестны. Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон назвал случившееся "ужасным днем" для полиции и всей страны.
https://ria.ru/20241220/germaniya-1990539990.html
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в мире, новая зеландия, нельсон
В мире, Новая Зеландия, Нельсон
Водитель наехал на полицейских в Новой Зеландии
Водитель наехал на полицейских в Новой Зеландии, погибла женщина-сержант
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Водитель в новогоднюю ночь наехал на полицейский патруль в новозеландском городе Нельсон, погибла женщина-сержант, еще несколько человек получили ранения, сообщает радиостанция RNZ.
Глава новозеландской полиции Ричард Чамберс сообщил, что в момент инцидента, произошедшего около двух часов ночи, двое полицейских пешком патрулировали площадь.
"На них на скорости выехал автомобиль и столкнулся с ними. Полученные ими травмы оказались критическими. Затем автомобиль развернулся и наехал на полицейскую машину, протаранив ее", - сообщил шеф полиции.
Старший сержант Лин Флеминг в результате полученных травм скончалась в больнице, ее коллега остается в тяжелом состоянии. Еще один полицейский получил сотрясение мозга. Кроме того, в результате инцидента пострадали двое прохожих.
Подозреваемого обезвредили с помощью электрошокера, он был взят под стражу на месте происшествия. Мотивы его действий пока неизвестны.
Премьер-министр Новой Зеландии
Кристофер Лаксон назвал случившееся "ужасным днем" для полиции и всей страны.