https://ria.ru/20250101/politsiya-1992208566.html

Водитель наехал на полицейских в Новой Зеландии

Водитель наехал на полицейских в Новой Зеландии - РИА Новости, 01.01.2025

Водитель наехал на полицейских в Новой Зеландии

Водитель в новогоднюю ночь наехал на полицейский патруль в новозеландском городе Нельсон, погибла женщина-сержант, еще несколько человек получили ранения,... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T07:52:00+03:00

2025-01-01T07:52:00+03:00

2025-01-01T07:52:00+03:00

в мире

новая зеландия

нельсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885209966_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_b5c89316435cf519bf34e613428e3855.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Водитель в новогоднюю ночь наехал на полицейский патруль в новозеландском городе Нельсон, погибла женщина-сержант, еще несколько человек получили ранения, сообщает радиостанция RNZ. Глава новозеландской полиции Ричард Чамберс сообщил, что в момент инцидента, произошедшего около двух часов ночи, двое полицейских пешком патрулировали площадь. "На них на скорости выехал автомобиль и столкнулся с ними. Полученные ими травмы оказались критическими. Затем автомобиль развернулся и наехал на полицейскую машину, протаранив ее", - сообщил шеф полиции. Старший сержант Лин Флеминг в результате полученных травм скончалась в больнице, ее коллега остается в тяжелом состоянии. Еще один полицейский получил сотрясение мозга. Кроме того, в результате инцидента пострадали двое прохожих. Подозреваемого обезвредили с помощью электрошокера, он был взят под стражу на месте происшествия. Мотивы его действий пока неизвестны. Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон назвал случившееся "ужасным днем" для полиции и всей страны.

https://ria.ru/20241220/germaniya-1990539990.html

https://ria.ru/20241223/kitaj-1990862721.html

новая зеландия

нельсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, новая зеландия, нельсон