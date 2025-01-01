https://ria.ru/20250101/pivo-1992206379.html

В Британии украли фуру с сотнями бочек пива Guinness, пишет Guardian

В Британии украли фуру с сотнями бочек пива Guinness, пишет Guardian - РИА Новости, 01.01.2025

В Британии украли фуру с сотнями бочек пива Guinness, пишет Guardian

Неизвестные похитили фуру с сотнями бочек пива Guinness на фоне сообщений о предновогоднем дефиците этого бренда в Великобритании, пишет газета Guardian со... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T06:02:00+03:00

2025-01-01T06:02:00+03:00

2025-01-01T06:02:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Неизвестные похитили фуру с сотнями бочек пива Guinness на фоне сообщений о предновогоднем дефиците этого бренда в Великобритании, пишет газета Guardian со ссылкой на информированные источники. В преддверии Рождества мировые СМИ сообщали, что любители Guinness столкнулись с его нехваткой по всей Британии. В ряде пабов этот сорт пива наливают по "карточкам", а супермаркеты рискуют остаться с пустыми полками из-за возникшего ажиотажа. Как стало известно, преступники совершили ограбление, которое усугубило общенациональный дефицит. Фура, перевозившая 400 50-литровых бочонков Guinness, исчезла со склада в середине декабря, сообщили газете источники. Выяснилось, что фура, содержимое которой предназначалось для пабов, отчаянно нуждающихся в Guinness во время праздничного пика, была украдена из логистического центра недалеко от города Давентри в церемониальном графстве Нортгемптоншир в центральной Англии. Как пишет издание, дефицит Guinness вызван его возросшей популярностью среди поколения Z, представители которого полюбили позировать в социальных сетях с пинтой этого бренда в руке. В свою очередь возросшая популярность связана с тем, что компания Diageo, которая варит стаут на своей пивоварне St James's Gate в Дублине, за последние несколько лет активизировала свои маркетинговые усилия в продвижении бренда.

https://ria.ru/20241107/kamchatka-1982385136.html

https://ria.ru/20241031/krazha-1981045491.html

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