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В Британии украли фуру с сотнями бочек пива Guinness, пишет Guardian - РИА Новости, 01.01.2025
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06:02 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/pivo-1992206379.html
В Британии украли фуру с сотнями бочек пива Guinness, пишет Guardian
В Британии украли фуру с сотнями бочек пива Guinness, пишет Guardian - РИА Новости, 01.01.2025
В Британии украли фуру с сотнями бочек пива Guinness, пишет Guardian
Неизвестные похитили фуру с сотнями бочек пива Guinness на фоне сообщений о предновогоднем дефиците этого бренда в Великобритании, пишет газета Guardian со... РИА Новости, 01.01.2025
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Неизвестные похитили фуру с сотнями бочек пива Guinness на фоне сообщений о предновогоднем дефиците этого бренда в Великобритании, пишет газета Guardian со ссылкой на информированные источники. В преддверии Рождества мировые СМИ сообщали, что любители Guinness столкнулись с его нехваткой по всей Британии. В ряде пабов этот сорт пива наливают по "карточкам", а супермаркеты рискуют остаться с пустыми полками из-за возникшего ажиотажа. Как стало известно, преступники совершили ограбление, которое усугубило общенациональный дефицит. Фура, перевозившая 400 50-литровых бочонков Guinness, исчезла со склада в середине декабря, сообщили газете источники. Выяснилось, что фура, содержимое которой предназначалось для пабов, отчаянно нуждающихся в Guinness во время праздничного пика, была украдена из логистического центра недалеко от города Давентри в церемониальном графстве Нортгемптоншир в центральной Англии. Как пишет издание, дефицит Guinness вызван его возросшей популярностью среди поколения Z, представители которого полюбили позировать в социальных сетях с пинтой этого бренда в руке. В свою очередь возросшая популярность связана с тем, что компания Diageo, которая варит стаут на своей пивоварне St James's Gate в Дублине, за последние несколько лет активизировала свои маркетинговые усилия в продвижении бренда.
https://ria.ru/20241107/kamchatka-1982385136.html
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великобритания, англия, дублин
Великобритания, Англия, Дублин
В Британии украли фуру с сотнями бочек пива Guinness, пишет Guardian

Guardian: в Британии неизвестные похитили фуру с сотнями бочек пива Guinness

© Pixabay / Peter KraayvangerПиво разных сортов
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Pixabay / Peter Kraayvanger
Пиво разных сортов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Неизвестные похитили фуру с сотнями бочек пива Guinness на фоне сообщений о предновогоднем дефиците этого бренда в Великобритании, пишет газета Guardian со ссылкой на информированные источники.
В преддверии Рождества мировые СМИ сообщали, что любители Guinness столкнулись с его нехваткой по всей Британии. В ряде пабов этот сорт пива наливают по "карточкам", а супермаркеты рискуют остаться с пустыми полками из-за возникшего ажиотажа.
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Как стало известно, преступники совершили ограбление, которое усугубило общенациональный дефицит. Фура, перевозившая 400 50-литровых бочонков Guinness, исчезла со склада в середине декабря, сообщили газете источники.
Выяснилось, что фура, содержимое которой предназначалось для пабов, отчаянно нуждающихся в Guinness во время праздничного пика, была украдена из логистического центра недалеко от города Давентри в церемониальном графстве Нортгемптоншир в центральной Англии.
Как пишет издание, дефицит Guinness вызван его возросшей популярностью среди поколения Z, представители которого полюбили позировать в социальных сетях с пинтой этого бренда в руке. В свою очередь возросшая популярность связана с тем, что компания Diageo, которая варит стаут на своей пивоварне St James's Gate в Дублине, за последние несколько лет активизировала свои маркетинговые усилия в продвижении бренда.
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