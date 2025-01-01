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В России вступили в силу изменения в тарифах на грузовые перевозки - РИА Новости, 01.01.2025
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01:33 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/perevozki-1992201538.html
В России вступили в силу изменения в тарифах на грузовые перевозки
В России вступили в силу изменения в тарифах на грузовые перевозки - РИА Новости, 01.01.2025
В России вступили в силу изменения в тарифах на грузовые перевозки
Ряд изменений в тарифах на грузовые железнодорожные перевозки в России вступает в силу с 1 января 2025 года, следует из документов правительства РФ. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T01:33:00+03:00
2025-01-01T01:33:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ржд
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ряд изменений в тарифах на грузовые железнодорожные перевозки в России вступает в силу с 1 января 2025 года, следует из документов правительства РФ. В частности, на 5% проиндексированы тарифы на перевозки груженых и порожних контейнеров. Исключением являются перевозки в термических контейнерах и контейнерах-платформах, а также в приравненных к ним по тарифным условиям контейнерах специального назначения. Надбавка в 10% вводится к грузовым тарифам на порожний пробег полувагонов и платформ после перевозки контейнеров. Скидка на перевозку по РФ ряда минерально-строительных грузов установлена на уровне 5,08% вместо 9,91%. Железнодорожные тарифы на перевозки грузов были проиндексированы с 1 декабря 2024 года на 13,8%. В материалах Минэкономразвития указывалось, что в эту цифру "зашиты" надбавки на капремонт инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасности и для компенсации расходов из-за корректировки налогового законодательства. Согласно документу кабмина, это 7%, 1% и 1,5% соответственно. Новой общей индексации с 1 января не будет. ФАС, комментируя РИА Новости принятые тарифные решения, которые заработали с декабря и вступающие в силу с января, отмечала, что в целом эффекты от реализации предлагаемых тарифных решений выступают необходимым фактором достижения сбалансированности финмодели РЖД и играют ключевую роль в формировании источников финансирования масштабной инвестпрограммы. Это, как указывала служба, в конечном итоге будет способствовать развитию пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обеспечению безопасности и бесперебойности перевозочного процесса, удовлетворению в полном объеме растущих потребностей в вывозе продукции на востребованных направлениях. Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую утверждает правительство, и решения закрепляются соответствующим документом ФАС.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ржд, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), РЖД, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России вступили в силу изменения в тарифах на грузовые перевозки

Правительство проиндексировало грузовые железнодорожные перевозки с 1 января

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные вагоны с углем
Железнодорожные вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Железнодорожные вагоны с углем. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Ряд изменений в тарифах на грузовые железнодорожные перевозки в России вступает в силу с 1 января 2025 года, следует из документов правительства РФ.
В частности, на 5% проиндексированы тарифы на перевозки груженых и порожних контейнеров. Исключением являются перевозки в термических контейнерах и контейнерах-платформах, а также в приравненных к ним по тарифным условиям контейнерах специального назначения.
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Надбавка в 10% вводится к грузовым тарифам на порожний пробег полувагонов и платформ после перевозки контейнеров.
Скидка на перевозку по РФ ряда минерально-строительных грузов установлена на уровне 5,08% вместо 9,91%.
Железнодорожные тарифы на перевозки грузов были проиндексированы с 1 декабря 2024 года на 13,8%. В материалах Минэкономразвития указывалось, что в эту цифру "зашиты" надбавки на капремонт инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасности и для компенсации расходов из-за корректировки налогового законодательства. Согласно документу кабмина, это 7%, 1% и 1,5% соответственно. Новой общей индексации с 1 января не будет.
ФАС, комментируя РИА Новости принятые тарифные решения, которые заработали с декабря и вступающие в силу с января, отмечала, что в целом эффекты от реализации предлагаемых тарифных решений выступают необходимым фактором достижения сбалансированности финмодели РЖД и играют ключевую роль в формировании источников финансирования масштабной инвестпрограммы.
Это, как указывала служба, в конечном итоге будет способствовать развитию пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обеспечению безопасности и бесперебойности перевозочного процесса, удовлетворению в полном объеме растущих потребностей в вывозе продукции на востребованных направлениях.
Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую утверждает правительство, и решения закрепляются соответствующим документом ФАС.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РЖДМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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