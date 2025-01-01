Названы города, которые Украина потеряет при отказе от переговоров
Риттер: Украина может потерять Одессу и Харьков при отказе от переговоров
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украине должен быть поставлен ультиматум: или киевский режим соглашается на условия России, или потеряет еще больше территорий. Такое мнение высказал отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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"Если бы я был (Спецпредставителем Трампа по Украине. — Прим. ред.) Китом Келлогом, я бы сказал Украине: чем быстрее вы поймете, к чему все идет, тем больше Украины сохраните. Но если вы продолжите затягивать с этим (С переговорами. — Прим. ред.), Россия может сказать: ну и черт с ним. Мы забираем Одессу, Николаев, Харьков, Сумы, может, Днепропетровск. Что тогда останется от Украины? Ничего", — сказал он.
По его мнению, будущему спецпосланнику избранного президента США Дональда Трампа по Украине просто не о чем разговаривать с киевским режимом, потому что у Украины "просто-напросто нет права голоса".
"Эта война закончится на условиях России", — предупредил эксперт.
У США, продолжил Риттер, нет рычагов воздействия на Россию, и лучшее, что Вашингтон может сделать в этой ситуации — это согласиться со всеми требованиями Москвы, чтобы попытаться смягчить разрушительные последствия для Украины, дав понять, что чем дольше Киев будет затягивать с переговорами, тем проигрышнее будет его положение.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
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В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.