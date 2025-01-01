https://ria.ru/20250101/peregovory-1992205183.html

Названы города, которые Украина потеряет при отказе от переговоров

Названы города, которые Украина потеряет при отказе от переговоров - РИА Новости, 01.01.2025

Названы города, которые Украина потеряет при отказе от переговоров

Украине должен быть поставлен ультиматум: или киевский режим соглашается на условия России, или потеряет еще больше территорий. Такое мнение высказал отставной... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T04:56:00+03:00

2025-01-01T04:56:00+03:00

2025-01-01T04:56:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украине должен быть поставлен ультиматум: или киевский режим соглашается на условия России, или потеряет еще больше территорий. Такое мнение высказал отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Если бы я был (Спецпредставителем Трампа по Украине. — Прим. ред.) Китом Келлогом, я бы сказал Украине: чем быстрее вы поймете, к чему все идет, тем больше Украины сохраните. Но если вы продолжите затягивать с этим (С переговорами. — Прим. ред.), Россия может сказать: ну и черт с ним. Мы забираем Одессу, Николаев, Харьков, Сумы, может, Днепропетровск. Что тогда останется от Украины? Ничего", — сказал он.По его мнению, будущему спецпосланнику избранного президента США Дональда Трампа по Украине просто не о чем разговаривать с киевским режимом, потому что у Украины "просто-напросто нет права голоса"."Эта война закончится на условиях России", — предупредил эксперт.У США, продолжил Риттер, нет рычагов воздействия на Россию, и лучшее, что Вашингтон может сделать в этой ситуации — это согласиться со всеми требованиями Москвы, чтобы попытаться смягчить разрушительные последствия для Украины, дав понять, что чем дольше Киев будет затягивать с переговорами, тем проигрышнее будет его положение.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20250101/kritika-1992203293.html

https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992169467.html

https://ria.ru/20241229/ssha-1992023756.html

https://ria.ru/20241231/ssha-1992164003.html

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в мире, украина, россия, дональд трамп, киев, владимир зеленский, скотт риттер, нато