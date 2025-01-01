https://ria.ru/20250101/pensiya-1992197934.html
Пенсии россиян с первого января проиндексировали на 7,3%
Пенсии россиян с первого января проиндексировали на 7,3% - РИА Новости, 01.01.2025
Пенсии россиян с первого января проиндексировали на 7,3%
Пенсии российских пенсионеров, как работающих, так и неработающих, будут проиндексированы с 1 января на 7,3%, следует из соответствующих федеральных законов. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T00:08:00+03:00
2025-01-01T00:08:00+03:00
2025-01-01T02:02:00+03:00
общество
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антон котяков
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пенсии российских пенсионеров, как работающих, так и неработающих, будут проиндексированы с 1 января на 7,3%, следует из соответствующих федеральных законов. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщил, что в феврале страховые пенсии в России будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года. Решение о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров было принято президентом РФ Владимиром Путиным и отражено в законе от 8 июля 2024 г. № 173-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях". Такое повышение затронет 7,8 миллиона россиян.
https://ria.ru/20241229/pensii-1991966101.html
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общество, россия, антон котяков, владимир путин
Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин
Пенсии россиян с первого января проиндексировали на 7,3%
Пенсии работающих пенсионеров с 1 января будут проиндексированы на 7,3%