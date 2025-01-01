https://ria.ru/20250101/pensiya-1992197934.html

Пенсии россиян с первого января проиндексировали на 7,3%

Пенсии россиян с первого января проиндексировали на 7,3% - РИА Новости, 01.01.2025

Пенсии россиян с первого января проиндексировали на 7,3%

Пенсии российских пенсионеров, как работающих, так и неработающих, будут проиндексированы с 1 января на 7,3%, следует из соответствующих федеральных законов. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T00:08:00+03:00

2025-01-01T00:08:00+03:00

2025-01-01T02:02:00+03:00

общество

россия

антон котяков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c54b4e029ff3c369d868f8bc2ca674d.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пенсии российских пенсионеров, как работающих, так и неработающих, будут проиндексированы с 1 января на 7,3%, следует из соответствующих федеральных законов. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщил, что в феврале страховые пенсии в России будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года. Решение о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров было принято президентом РФ Владимиром Путиным и отражено в законе от 8 июля 2024 г. № 173-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях". Такое повышение затронет 7,8 миллиона россиян.

https://ria.ru/20241229/pensii-1991966101.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, антон котяков, владимир путин