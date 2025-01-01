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Пенсии россиян с первого января проиндексировали на 7,3% - РИА Новости, 01.01.2025
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00:08 01.01.2025 (обновлено: 02:02 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/pensiya-1992197934.html
Пенсии россиян с первого января проиндексировали на 7,3%
Пенсии россиян с первого января проиндексировали на 7,3% - РИА Новости, 01.01.2025
Пенсии россиян с первого января проиндексировали на 7,3%
Пенсии российских пенсионеров, как работающих, так и неработающих, будут проиндексированы с 1 января на 7,3%, следует из соответствующих федеральных законов. РИА Новости, 01.01.2025
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общество
россия
антон котяков
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пенсии российских пенсионеров, как работающих, так и неработающих, будут проиндексированы с 1 января на 7,3%, следует из соответствующих федеральных законов. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщил, что в феврале страховые пенсии в России будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года. Решение о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров было принято президентом РФ Владимиром Путиным и отражено в законе от 8 июля 2024 г. № 173-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях". Такое повышение затронет 7,8 миллиона россиян.
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общество, россия, антон котяков, владимир путин
Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин
Пенсии россиян с первого января проиндексировали на 7,3%

Пенсии работающих пенсионеров с 1 января будут проиндексированы на 7,3%

© iStock.com / mizar_21984Рубли и калькулятор
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© iStock.com / mizar_21984
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Пенсии российских пенсионеров, как работающих, так и неработающих, будут проиндексированы с 1 января на 7,3%, следует из соответствующих федеральных законов.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщил, что в феврале страховые пенсии в России будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года.
Решение о возвращении индексации пенсий работающих пенсионеров было принято президентом РФ Владимиром Путиным и отражено в законе от 8 июля 2024 г. № 173-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях".
Такое повышение затронет 7,8 миллиона россиян.
Пенсия - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции в феврале
29 декабря 2024, 09:14
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковВладимир Путин
 
 
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