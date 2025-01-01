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"Показал всему миру". Зеленского высмеяли за новогоднее обращение
"Показал всему миру". Зеленского высмеяли за новогоднее обращение - РИА Новости, 01.01.2025
"Показал всему миру". Зеленского высмеяли за новогоднее обращение
Украинская журналистка Диана Панченко в ответ на новогоднее обращение Владимира Зеленского в соцсети X обвинила его в том, что за прошедший год он довел Украину РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:21:00+03:00
2025-01-01T09:21:00+03:00
2025-01-01T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в ответ на новогоднее обращение Владимира Зеленского в соцсети X обвинила его в том, что за прошедший год он довел Украину до полной зависимости от Запада."Вы показываете всему миру, что Украина — колония западных стран. Это результат вашей политики", — возмутилась она.В сентябре президент Владимир Путин отметил, что западные элиты превратили Украину в свою колонию и военный плацдарм, который нацелен на Россию.В октябре бывший ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес заявлял, что Украина становится колонией Евросоюза и Соединенных Штатов, которые безразличны к смертям простых граждан страны.
https://ria.ru/20250101/pozor-1992208705.html
https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992244085.html
украина
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сша, западная европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, США, Западная Европа
"Показал всему миру". Зеленского высмеяли за новогоднее обращение
Журналистка Панченко: Зеленский довел Украину до полной зависимости от Запада