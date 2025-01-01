Рейтинг@Mail.ru
"Показал всему миру". Зеленского высмеяли за новогоднее обращение - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 01.01.2025 (обновлено: 17:49 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/panchenko-1992211922.html
"Показал всему миру". Зеленского высмеяли за новогоднее обращение
"Показал всему миру". Зеленского высмеяли за новогоднее обращение - РИА Новости, 01.01.2025
"Показал всему миру". Зеленского высмеяли за новогоднее обращение
Украинская журналистка Диана Панченко в ответ на новогоднее обращение Владимира Зеленского в соцсети X обвинила его в том, что за прошедший год он довел Украину РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T09:21:00+03:00
2025-01-01T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сша
западная европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557090_0:33:3071:1760_1920x0_80_0_0_b81cc86d73ddd2b5beabefe84b7b0621.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в ответ на новогоднее обращение Владимира Зеленского в соцсети X обвинила его в том, что за прошедший год он довел Украину до полной зависимости от Запада."Вы показываете всему миру, что Украина — колония западных стран. Это результат вашей политики", — возмутилась она.В сентябре президент Владимир Путин отметил, что западные элиты превратили Украину в свою колонию и военный плацдарм, который нацелен на Россию.В октябре бывший ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес заявлял, что Украина становится колонией Евросоюза и Соединенных Штатов, которые безразличны к смертям простых граждан страны.
https://ria.ru/20250101/pozor-1992208705.html
https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992244085.html
украина
россия
сша
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557090_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_43e1d3fb058aab6a630f7f651b6d69d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, сша, западная европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, США, Западная Европа
"Показал всему миру". Зеленского высмеяли за новогоднее обращение

Журналистка Панченко: Зеленский довел Украину до полной зависимости от Запада

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в ответ на новогоднее обращение Владимира Зеленского в соцсети X обвинила его в том, что за прошедший год он довел Украину до полной зависимости от Запада.
"Вы показываете всему миру, что Украина — колония западных стран. Это результат вашей политики", — возмутилась она.
Запуск южнокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Зеленский опозорился на Новый год
Вчера, 07:53
В сентябре президент Владимир Путин отметил, что западные элиты превратили Украину в свою колонию и военный плацдарм, который нацелен на Россию.
В октябре бывший ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес заявлял, что Украина становится колонией Евросоюза и Соединенных Штатов, которые безразличны к смертям простых граждан страны.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
"Придет конец". На Зеленского накинулись из-за новогоднего обращения
Вчера, 16:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСШАЗападная Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала