https://ria.ru/20250101/otoplenie-1992219149.html

Дома в якутском селе подключат к электроотоплению после ЧП в котельной

Дома в якутском селе подключат к электроотоплению после ЧП в котельной - РИА Новости, 01.01.2025

Дома в якутском селе подключат к электроотоплению после ЧП в котельной

Социальные объекты и жилые дома в арктическом селе в Якутии, оставшиеся без тепла из-за пожара в котельной, подключат к электроотоплению, сообщил первый... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T10:53:00+03:00

2025-01-01T10:53:00+03:00

2025-01-01T10:53:00+03:00

происшествия

жкх

дмитрий садовник

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ЯКУТСК, 1 янв - РИА Новости. Социальные объекты и жилые дома в арктическом селе в Якутии, оставшиеся без тепла из-за пожара в котельной, подключат к электроотоплению, сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников в своем Telegram-канале. По данным Якутского УГМС, в селе Бестях Жиганского района установились 50-градусные морозы. "Рано утром, в 04:20, в котельной села Бестях Жиганского района произошел пожар на площади 40 квадратных метров. Пожар был потушен добровольной пожарной командой. Пострадавших и погибших нет. Котельная обеспечивала отоплением школу-сад и жилые дома. В 6 утра провели первое заседание КЧС, на котором обсудили восстановление теплоснабжения. Принято решение подключить социальные объекты и жилые дома к электроотоплению", - рассказал Садовников. По его словам, дорожники подготовят автозимник грузоподъемностью 15 тонн. "Этого нам хватит, чтобы доставить необходимые материалы для устранения аварии. Работники ГУП ЖКХ РС(Я) обеспечили слив теплоносителя из системы отопления. В двух частных домах, где живут пять человек, имеется печное отопление. Семь человек, включая троих детей, из двух домов размещены у родственников. Администрация района подготовила пункт временного размещения на 20 мест", - добавил первый зампред. Также, по словам Садовникова, в селе имеется новая котельная, готовность которой составляет 80%. К следующему отопительному сезону Бестяхский наслег будет отапливаться новой котельной после ее ввода в эксплуатацию в соответствии с регламентом.

https://ria.ru/20241119/saratov-1984620508.html

https://ria.ru/20241117/yakutiya-1984217791.html

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происшествия, жкх, дмитрий садовник