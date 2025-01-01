https://ria.ru/20250101/otklyuchenie-1992203978.html

"В канун Нового года": Берлин столкнулся с бедствием

"В канун Нового года": Берлин столкнулся с бедствием - РИА Новости, 01.01.2025

"В канун Нового года": Берлин столкнулся с бедствием

В нескольких районах Берлина в канун Нового года отключили воду, сообщает немецкий таблоид Bild. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T03:25:00+03:00

2025-01-01T03:25:00+03:00

2025-01-01T03:26:00+03:00

в мире

берлин (город)

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_0:266:5113:3142_1920x0_80_0_0_0beb1c3d242fcade2e9e60f2d527d510.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В нескольких районах Берлина в канун Нового года отключили воду, сообщает немецкий таблоид Bild."Большая часть Берлина остается без водоснабжения в канун Нового года <…>. Сотни тысяч людей остались без воды из-под крана", — говорится в материале.Полиция предупредила о серьезном прорыве водопровода на одной из улиц немецкой столице, что стало причиной отключения водоснабжения. Причина прорыва трубопровода не ясна."Пострадавший трубопровод датируется 1920-ми годами и имеет внутренний диаметр 76 сантиметров, что является одной из самых больших труб в Берлине", — приводятся в материале слова пресс-секретаря компании, ответственной за водоснабжение города.

https://ria.ru/20241231/berlin-1992188846.html

https://ria.ru/20241227/magdeburg-1991754505.html

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), bild