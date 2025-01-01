Рейтинг@Mail.ru
"В канун Нового года": Берлин столкнулся с бедствием - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 01.01.2025 (обновлено: 03:26 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/otklyuchenie-1992203978.html
"В канун Нового года": Берлин столкнулся с бедствием
"В канун Нового года": Берлин столкнулся с бедствием - РИА Новости, 01.01.2025
"В канун Нового года": Берлин столкнулся с бедствием
В нескольких районах Берлина в канун Нового года отключили воду, сообщает немецкий таблоид Bild. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T03:25:00+03:00
2025-01-01T03:26:00+03:00
в мире
берлин (город)
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_0:266:5113:3142_1920x0_80_0_0_0beb1c3d242fcade2e9e60f2d527d510.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В нескольких районах Берлина в канун Нового года отключили воду, сообщает немецкий таблоид Bild."Большая часть Берлина остается без водоснабжения в канун Нового года &lt;…&gt;. Сотни тысяч людей остались без воды из-под крана", — говорится в материале.Полиция предупредила о серьезном прорыве водопровода на одной из улиц немецкой столице, что стало причиной отключения водоснабжения. Причина прорыва трубопровода не ясна."Пострадавший трубопровод датируется 1920-ми годами и имеет внутренний диаметр 76 сантиметров, что является одной из самых больших труб в Берлине", — приводятся в материале слова пресс-секретаря компании, ответственной за водоснабжение города.
https://ria.ru/20241231/berlin-1992188846.html
https://ria.ru/20241227/magdeburg-1991754505.html
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136714/00/1367140015_285:0:4830:3409_1920x0_80_0_0_1879dfc8cc2a54f878a6870f0a641cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), bild
В мире, Берлин (город), Bild
"В канун Нового года": Берлин столкнулся с бедствием

Bild: в большей части Берлина перед Новым годом отключили воду

© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Центр Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В нескольких районах Берлина в канун Нового года отключили воду, сообщает немецкий таблоид Bild.
«
"Большая часть Берлина остается без водоснабжения в канун Нового года <…>. Сотни тысяч людей остались без воды из-под крана", — говорится в материале.
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
В Берлине вооруженный ножом сириец ранил двух прохожих
Вчера, 20:37
Полиция предупредила о серьезном прорыве водопровода на одной из улиц немецкой столице, что стало причиной отключения водоснабжения. Причина прорыва трубопровода не ясна.
"Пострадавший трубопровод датируется 1920-ми годами и имеет внутренний диаметр 76 сантиметров, что является одной из самых больших труб в Берлине", — приводятся в материале слова пресс-секретаря компании, ответственной за водоснабжение города.
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Берлин игнорировал предупреждения о теракте в Магдебурге, заявила Захарова
27 декабря 2024, 19:25
 
В миреБерлин (город)Bild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала