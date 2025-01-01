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"В канун Нового года": Берлин столкнулся с бедствием
"В канун Нового года": Берлин столкнулся с бедствием - РИА Новости, 01.01.2025
"В канун Нового года": Берлин столкнулся с бедствием
В нескольких районах Берлина в канун Нового года отключили воду, сообщает немецкий таблоид Bild. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T03:25:00+03:00
2025-01-01T03:25:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В нескольких районах Берлина в канун Нового года отключили воду, сообщает немецкий таблоид Bild."Большая часть Берлина остается без водоснабжения в канун Нового года <…>. Сотни тысяч людей остались без воды из-под крана", — говорится в материале.Полиция предупредила о серьезном прорыве водопровода на одной из улиц немецкой столице, что стало причиной отключения водоснабжения. Причина прорыва трубопровода не ясна."Пострадавший трубопровод датируется 1920-ми годами и имеет внутренний диаметр 76 сантиметров, что является одной из самых больших труб в Берлине", — приводятся в материале слова пресс-секретаря компании, ответственной за водоснабжение города.
https://ria.ru/20241231/berlin-1992188846.html
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в мире, берлин (город), bild
В мире, Берлин (город), Bild
"В канун Нового года": Берлин столкнулся с бедствием
Bild: в большей части Берлина перед Новым годом отключили воду