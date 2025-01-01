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Ортопед рассказал, на что могут указывать боли в суставах
Ортопед рассказал, на что могут указывать боли в суставах - РИА Новости, 01.01.2025
Ортопед рассказал, на что могут указывать боли в суставах
Боль в суставах может указывать на проблемы терапевтического или ортопедического характера, а также быть следствием функциональной перегрузки, рассказал РИА... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T03:09:00+03:00
2025-01-01T03:09:00+03:00
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артрит
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Боль в суставах может указывать на проблемы терапевтического или ортопедического характера, а также быть следствием функциональной перегрузки, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин. "Боли в суставах — это симптом, который указывает на проблемы терапевтического характера, среди которых артриты, ревматоидные процессы, болезни крови и другие, а также проблемы ортопедического характера, это артрозы, последствия травм, плоскостопие", — сказал Сорокин. По его словам, суставы могут также болеть вследствие функциональной перегрузки. Ортопед-травматолог подчеркнул, что необходимо обратиться к специалисту, если эти боли приобретают хронический и изматывающий характер. "Иногда появляются непрофильные больные, которых грамотнее направлять к профильным специалистам, например, пациенты с подагрой, гематологическими, неврологическими и другими проблемами", — добавил Сорокин.
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артрит, здоровье
Ортопед рассказал, на что могут указывать боли в суставах
Ортопед Сорокин: боли в суставах могут быть симптомом артритов и артрозов
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Боль в суставах может указывать на проблемы терапевтического или ортопедического характера, а также быть следствием функциональной перегрузки, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.
«
"Боли в суставах — это симптом, который указывает на проблемы терапевтического характера, среди которых артриты, ревматоидные процессы, болезни крови и другие, а также проблемы ортопедического характера, это артрозы, последствия травм, плоскостопие", — сказал Сорокин.
По его словам, суставы могут также болеть вследствие функциональной перегрузки. Ортопед-травматолог подчеркнул, что необходимо обратиться к специалисту, если эти боли приобретают хронический и изматывающий характер.
"Иногда появляются непрофильные больные, которых грамотнее направлять к профильным специалистам, например, пациенты с подагрой, гематологическими, неврологическими и другими проблемами", — добавил Сорокин.