Рейтинг@Mail.ru
Fox News раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/orlean-1992263234.html
Fox News раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане
Fox News раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025
Fox News раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане
Грузовик, на котором был совершен наезд на толпу в Новом Орлеане в США, был отслежен на пересечении южной границы Техаса с Мексикой за два дня до инцидента,... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T19:57:00+03:00
2025-01-01T19:57:00+03:00
в мире
новый орлеан
сша
техас
джо байден
фбр
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992234426_0:0:1500:843_1920x0_80_0_0_24c9829e496505161ca42126a3bad11d.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Грузовик, на котором был совершен наезд на толпу в Новом Орлеане в США, был отслежен на пересечении южной границы Техаса с Мексикой за два дня до инцидента, передает телеканал Fox News. "Грузовик, на котором было совершено нападение... был отслежен при пересечении южной границы США в Игл-Пассе, штат Техас, за два дня до инцидента", - говорится в публикации. По данным телеканала, у грузовика также был номерной знак Техаса. Как отмечает Fox News, пока не подтверждено, что подозреваемый в наезде был за рулем во время пересечения границы. По официальным данным, в 3.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, десять человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявили ранее в полиции. Президент США Джо Байден заявил в среду, что ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как террористический акт.
https://ria.ru/20250101/tramp-1992259274.html
https://ria.ru/20250101/orlean-1992254916.html
новый орлеан
сша
техас
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992234426_0:0:1124:843_1920x0_80_0_0_41583f0a4200ec9742cbc824656eceeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новый орлеан, сша, техас, джо байден, фбр, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, мексика
В мире, Новый Орлеан, США, Техас, Джо Байден, ФБР, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане, Мексика
Fox News раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане

Fox News: грузовик, на котором наехали на толпу в Новом Орлеане, был отслежен

© СоцсетиПолиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Соцсети
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Грузовик, на котором был совершен наезд на толпу в Новом Орлеане в США, был отслежен на пересечении южной границы Техаса с Мексикой за два дня до инцидента, передает телеканал Fox News.
"Грузовик, на котором было совершено нападение... был отслежен при пересечении южной границы США в Игл-Пассе, штат Техас, за два дня до инцидента", - говорится в публикации.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с преступниками-нелегалами
Вчера, 18:58
По данным телеканала, у грузовика также был номерной знак Техаса.
Как отмечает Fox News, пока не подтверждено, что подозреваемый в наезде был за рулем во время пересечения границы.
По официальным данным, в 3.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, десять человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявили ранее в полиции.
Президент США Джо Байден заявил в среду, что ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как террористический акт.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Власти Нового Орлеана подтвердили смерть подозреваемого в наезде на толпу
Вчера, 18:00
 
В миреНовый ОрлеанСШАТехасДжо БайденФБРНаезд автомобиля на толпу в Новом ОрлеанеМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала