https://ria.ru/20250101/orlean-1992263234.html

Fox News раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане

Fox News раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025

Fox News раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане

Грузовик, на котором был совершен наезд на толпу в Новом Орлеане в США, был отслежен на пересечении южной границы Техаса с Мексикой за два дня до инцидента,... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T19:57:00+03:00

2025-01-01T19:57:00+03:00

2025-01-01T19:57:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Грузовик, на котором был совершен наезд на толпу в Новом Орлеане в США, был отслежен на пересечении южной границы Техаса с Мексикой за два дня до инцидента, передает телеканал Fox News. "Грузовик, на котором было совершено нападение... был отслежен при пересечении южной границы США в Игл-Пассе, штат Техас, за два дня до инцидента", - говорится в публикации. По данным телеканала, у грузовика также был номерной знак Техаса. Как отмечает Fox News, пока не подтверждено, что подозреваемый в наезде был за рулем во время пересечения границы. По официальным данным, в 3.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, десять человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявили ранее в полиции. Президент США Джо Байден заявил в среду, что ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как террористический акт.

https://ria.ru/20250101/tramp-1992259274.html

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