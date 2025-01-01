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Fox News раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане
Fox News раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025
Fox News раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане
Грузовик, на котором был совершен наезд на толпу в Новом Орлеане в США, был отслежен на пересечении южной границы Техаса с Мексикой за два дня до инцидента,... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T19:57:00+03:00
2025-01-01T19:57:00+03:00
2025-01-01T19:57:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Грузовик, на котором был совершен наезд на толпу в Новом Орлеане в США, был отслежен на пересечении южной границы Техаса с Мексикой за два дня до инцидента, передает телеканал Fox News. "Грузовик, на котором было совершено нападение... был отслежен при пересечении южной границы США в Игл-Пассе, штат Техас, за два дня до инцидента", - говорится в публикации. По данным телеканала, у грузовика также был номерной знак Техаса. Как отмечает Fox News, пока не подтверждено, что подозреваемый в наезде был за рулем во время пересечения границы. По официальным данным, в 3.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, десять человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявили ранее в полиции. Президент США Джо Байден заявил в среду, что ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как террористический акт.
https://ria.ru/20250101/tramp-1992259274.html
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в мире, новый орлеан, сша, техас, джо байден, фбр, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, мексика
В мире, Новый Орлеан, США, Техас, Джо Байден, ФБР, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане, Мексика
Fox News раскрыл подробности теракта в Новом Орлеане
Fox News: грузовик, на котором наехали на толпу в Новом Орлеане, был отслежен