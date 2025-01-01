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Власти Нового Орлеана подтвердили смерть подозреваемого в наезде на толпу - РИА Новости, 01.01.2025
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18:00 01.01.2025 (обновлено: 18:01 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/orlean-1992254916.html
Власти Нового Орлеана подтвердили смерть подозреваемого в наезде на толпу
Власти Нового Орлеана подтвердили смерть подозреваемого в наезде на толпу - РИА Новости, 01.01.2025
Власти Нового Орлеана подтвердили смерть подозреваемого в наезде на толпу
Власти американского города Новый Орлеан в среду подтвердили смерть подозреваемого в наезде на толпу в Новый год, заявил член городского совета Оливер Томас. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T18:00:00+03:00
2025-01-01T18:01:00+03:00
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наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Власти американского города Новый Орлеан в среду подтвердили смерть подозреваемого в наезде на толпу в Новый год, заявил член городского совета Оливер Томас. "Мы знаем, что преступник убит. Пока мы ищем мотив, помните, что зло невозможно понять. Наше внимание должно быть сосредоточено на молитвах и поддержке всех, кто оказался затронут", - написал Томас в соцсети X. В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших. Подозреваемый в теракте был застрелен полицией, ранее сообщал телеканал.
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в мире, новый орлеан, сша, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
В мире, Новый Орлеан, США, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
Власти Нового Орлеана подтвердили смерть подозреваемого в наезде на толпу

В Новом Орлеане подтвердили смерть подозреваемого в наезде на толпу в Новый год

© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. Власти американского города Новый Орлеан в среду подтвердили смерть подозреваемого в наезде на толпу в Новый год, заявил член городского совета Оливер Томас.
"Мы знаем, что преступник убит. Пока мы ищем мотив, помните, что зло невозможно понять. Наше внимание должно быть сосредоточено на молитвах и поддержке всех, кто оказался затронут", - написал Томас в соцсети X.
В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших. Подозреваемый в теракте был застрелен полицией, ранее сообщал телеканал.
Теракт в Новом Орлеане - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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В миреНовый ОрлеанСШАНаезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
 
 
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