https://ria.ru/20250101/orlean-1992243224.html

Полицейские застрелили водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане

Полицейские застрелили водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025

Полицейские застрелили водителя, наехавшего на толпу в Новом Орлеане

Водитель автомобиля, наехавшего на толпу людей в Новом Орлеане в США, был застрелен полицией, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на власти. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:19:00+03:00

2025-01-01T16:19:00+03:00

2025-01-01T16:25:00+03:00

наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Водитель автомобиля, наехавшего на толпу людей в Новом Орлеане в США, был застрелен полицией, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на власти.В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших. Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд машины на толпу."Он был застрелен полицией, когда вышел из своего автомобиля с автоматом", - говорится в сообщении.Ранее ABC News со ссылкой на полицию сообщал, что действия водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Новом Орлеане, вероятно, были преднамеренными.

https://ria.ru/20250101/naezd-1992238600.html

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