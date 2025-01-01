https://ria.ru/20250101/orlean-1992242705.html

ФБР не считает наезд машины на толпу в Новом Орлеане терактом

ФБР не считает наезд машины на толпу в Новом Орлеане терактом - РИА Новости, 01.01.2025

ФБР не считает наезд машины на толпу в Новом Орлеане терактом

ФБР на данный момент не рассматривает наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как террористическую атаку, заявила специальный агент ФБР Алита Данкен. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:16:00+03:00

2025-01-01T16:16:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. ФБР на данный момент не рассматривает наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как террористическую атаку, заявила специальный агент ФБР Алита Данкен.В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших."Это не террористическая атака", - заявила на пресс-конференции Данкен.Она подтвердила, что на месте инцидента были обнаружены самодельные взрывные устройства, сейчас проводится работа по установлению того, являются ли они рабочими.

https://ria.ru/20250101/fbr-1992240479.html

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Варвара Скокшина

в мире, новый орлеан, фбр, стрельба в новом орлеане