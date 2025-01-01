ФБР не считает наезд машины на толпу в Новом Орлеане терактом
ФБР не считает наезд машины на толпу в Новом Орлеане террористической атакой
© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
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ВАШИНГТОН, 1 янв - РИА Новости. ФБР на данный момент не рассматривает наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как террористическую атаку, заявила специальный агент ФБР Алита Данкен.
В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших.
"Это не террористическая атака", - заявила на пресс-конференции Данкен.
Она подтвердила, что на месте инцидента были обнаружены самодельные взрывные устройства, сейчас проводится работа по установлению того, являются ли они рабочими.