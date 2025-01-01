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Власти Нового Орлеана обратились к ФБР после наезда автомобиля на толпу
Власти Нового Орлеана обратились к ФБР после наезда автомобиля на толпу - РИА Новости, 01.01.2025
Власти Нового Орлеана обратились к ФБР после наезда автомобиля на толпу
Местные власти Нового Орлеана обратились за помощью к ФБР в связи с наездом автомобиля на толпу людей, в результате которого по меньшей мере 10 человек погибли... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:50:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Местные власти Нового Орлеана обратились за помощью к ФБР в связи с наездом автомобиля на толпу людей, в результате которого по меньшей мере 10 человек погибли и 30 пострадали, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах. В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших. "Местные власти обратились за помощью к ФБР", - говорится в сообщении. Ранее ABC News со ссылкой на полицию сообщал, что действия водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Новом Орлеане, вероятно, были преднамеренными, а сам он пока не был задержан.
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Власти Нового Орлеана обратились к ФБР после наезда автомобиля на толпу
ABC News: в Новом Орлеане обратились к ФБР из-за наезда грузовика на толпу