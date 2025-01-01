https://ria.ru/20250101/orlean-1992235447.html

Полиция назвала преднамеренными действия водителя грузовика в Новом Орлеане

Полиция назвала преднамеренными действия водителя грузовика в Новом Орлеане - РИА Новости, 01.01.2025

Полиция назвала преднамеренными действия водителя грузовика в Новом Орлеане

Действия водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Новом Орлеане в США, вероятно, были преднамеренны, он пока не был задержан, сообщает телеканал ABC News со... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:02:00+03:00

2025-01-01T15:02:00+03:00

2025-01-01T15:17:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Действия водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Новом Орлеане в США, вероятно, были преднамеренны, он пока не был задержан, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию. "Полиция сообщила, что... столкновение, по всей видимости, было преднамеренным, добавив, что водитель не был задержан", - говорится в сообщении. Ранее телеканал CBS сообщал, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о по меньшей мере десяти погибших и 30 пострадавших.

https://ria.ru/20250101/politsiya-1992208566.html

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Кадры с места трагедии в Новом Орлеане Как минимум 10 человек погибли, еще 30 пострадали после того, как транспортное средство въехало в толпу в Новом Орлеане в США, сообщает телеканал ABC News. 2025-01-01T15:02 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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