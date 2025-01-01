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СМИ: при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли десять человек - РИА Новости, 01.01.2025
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14:52 01.01.2025 (обновлено: 15:17 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/orlean-1992234194.html
СМИ: при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли десять человек
СМИ: при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли десять человек - РИА Новости, 01.01.2025
СМИ: при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли десять человек
Как минимум десять человек погибли, еще 30 пострадали после того, как транспортное средство въехало в толпу в Новом Орлеане в США, сообщает телеканал ABC News... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T14:52:00+03:00
2025-01-01T15:17:00+03:00
в мире
новый орлеан
сша
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Как минимум десять человек погибли, еще 30 пострадали после того, как транспортное средство въехало в толпу в Новом Орлеане в США, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти."По меньшей мере десять человек погибли и еще 30 получили ранения в результате наезда транспортного средства на толпу людей", - говорится в публикации.Ранее телеканал CBS сообщал, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь.
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новый орлеан
сша
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Кадры с места трагедии в Новом Орлеане
Как минимум 10 человек погибли, еще 30 пострадали после того, как транспортное средство въехало в толпу в Новом Орлеане в США, сообщает телеканал ABC News.
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в мире, новый орлеан, сша, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
В мире, Новый Орлеан, США, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
СМИ: при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли десять человек

ABС: при наезде машины на толпу в Новом Орлеане погибли минимум десять человек

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Как минимум десять человек погибли, еще 30 пострадали после того, как транспортное средство въехало в толпу в Новом Орлеане в США, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти.
"По меньшей мере десять человек погибли и еще 30 получили ранения в результате наезда транспортного средства на толпу людей", - говорится в публикации.
Ранее телеканал CBS сообщал, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь.
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