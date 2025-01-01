Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки пострадала сотрудница пожарной части - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/obstrel-1992263861.html
При обстреле Горловки пострадала сотрудница пожарной части
При обстреле Горловки пострадала сотрудница пожарной части - РИА Новости, 01.01.2025
При обстреле Горловки пострадала сотрудница пожарной части
Радиотелефонист пожарной части в Горловке в ДНР пострадала после обстрела ВСУ, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T20:12:00+03:00
2025-01-01T20:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Радиотелефонист пожарной части в Горловке в ДНР пострадала после обстрела ВСУ, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Пожарная часть в Горловке подверглась обстрелу. Повреждены окна депо, емкости пожарного водоема и забор. Также нарушено остекление в 16 служебных помещениях. Пострадала радиотелефонист, с контузией она доставлена в больницу. Ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd0e435485b84abb371433174d525b11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При обстреле Горловки пострадала сотрудница пожарной части

МЧС: радиотелефонистка пожарной части в Горловке пострадала при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Радиотелефонист пожарной части в Горловке в ДНР пострадала после обстрела ВСУ, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
«
"Пожарная часть в Горловке подверглась обстрелу. Повреждены окна депо, емкости пожарного водоема и забор. Также нарушено остекление в 16 служебных помещениях. Пострадала радиотелефонист, с контузией она доставлена в больницу. Ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Мерзавцы и лжецы: второй ошибки по Украине у России не будет
20 декабря 2024, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала