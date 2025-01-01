https://ria.ru/20250101/obstrel-1992263861.html

При обстреле Горловки пострадала сотрудница пожарной части

При обстреле Горловки пострадала сотрудница пожарной части - РИА Новости, 01.01.2025

При обстреле Горловки пострадала сотрудница пожарной части

Радиотелефонист пожарной части в Горловке в ДНР пострадала после обстрела ВСУ, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T20:12:00+03:00

2025-01-01T20:12:00+03:00

2025-01-01T20:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Радиотелефонист пожарной части в Горловке в ДНР пострадала после обстрела ВСУ, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Пожарная часть в Горловке подверглась обстрелу. Повреждены окна депо, емкости пожарного водоема и забор. Также нарушено остекление в 16 служебных помещениях. Пострадала радиотелефонист, с контузией она доставлена в больницу. Ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

горловка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)