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При обстреле Горловки пострадала сотрудница пожарной части
При обстреле Горловки пострадала сотрудница пожарной части - РИА Новости, 01.01.2025
При обстреле Горловки пострадала сотрудница пожарной части
Радиотелефонист пожарной части в Горловке в ДНР пострадала после обстрела ВСУ, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T20:12:00+03:00
2025-01-01T20:12:00+03:00
2025-01-01T20:12:00+03:00
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вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Радиотелефонист пожарной части в Горловке в ДНР пострадала после обстрела ВСУ, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "Пожарная часть в Горловке подверглась обстрелу. Повреждены окна депо, емкости пожарного водоема и забор. Также нарушено остекление в 16 служебных помещениях. Пострадала радиотелефонист, с контузией она доставлена в больницу. Ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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При обстреле Горловки пострадала сотрудница пожарной части
МЧС: радиотелефонистка пожарной части в Горловке пострадала при обстреле ВСУ