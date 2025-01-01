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ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:22 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/obstrel-1992206595.html
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.01.2025
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска в ночь на среду выпустили по Горловке четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T06:22:00+03:00
2025-01-01T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
стирол
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на среду выпустили по Горловке четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... 00.00 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибра 155 миллиметров... 04.20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Стирол
ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ выпустили по Горловке четыре снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска в ночь на среду выпустили по Горловке четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... 00.00 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибра 155 миллиметров... 04.20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОСтирол
 
 
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