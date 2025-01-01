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"Очень большая проблема". В ВСУ пожаловались на тактику российских военных - РИА Новости, 01.01.2025
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11:38 01.01.2025 (обновлено: 20:48 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/nyt-1992222356.html
"Очень большая проблема". В ВСУ пожаловались на тактику российских военных
"Очень большая проблема". В ВСУ пожаловались на тактику российских военных - РИА Новости, 01.01.2025
"Очень большая проблема". В ВСУ пожаловались на тактику российских военных
Украинские военнослужащие пожаловались на применение российскими военными электроскутеров, пишет The New York Times. РИА Новости, 01.01.2025
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россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
украина
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие пожаловались на применение российскими военными электроскутеров, пишет The New York Times.&quot;Поразить всего одну единицу техники, перевозящую 15 человек, можно довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема&quot;, — пожаловался опрошенный журналистами украинский боевик.По словам солдат ВСУ, российские военные, применяя электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы, могут быстро рассредоточиваться по линии соприкосновения.В октябре прошлого года в Минобороны России сообщали, что штурмовые подразделения ВДВ на полигонах в тыловом районе проходят подготовку с использованием кроссовых мотоциклов для захвата и зачистки опорных пунктов ВСУ в приграничных районах Курской области. В ведомстве также отметили, что практика применения кроссовых мотоциклов бойцами ВС России полностью оправдала себя.
https://ria.ru/20250101/19fortyfive-1992214183.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, украина, в мире
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Украина, В мире
"Очень большая проблема". В ВСУ пожаловались на тактику российских военных

NYT: бойцы ВС РФ в зоне СВО стали неуловимыми для ВСУ из-за электроскутеров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие пожаловались на применение российскими военными электроскутеров, пишет The New York Times.
«

"Поразить всего одну единицу техники, перевозящую 15 человек, можно довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема", — пожаловался опрошенный журналистами украинский боевик.

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По словам солдат ВСУ, российские военные, применяя электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы, могут быстро рассредоточиваться по линии соприкосновения.
В октябре прошлого года в Минобороны России сообщали, что штурмовые подразделения ВДВ на полигонах в тыловом районе проходят подготовку с использованием кроссовых мотоциклов для захвата и зачистки опорных пунктов ВСУ в приграничных районах Курской области. В ведомстве также отметили, что практика применения кроссовых мотоциклов бойцами ВС России полностью оправдала себя.
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