https://ria.ru/20250101/nyt-1992222356.html

"Очень большая проблема". В ВСУ пожаловались на тактику российских военных

"Очень большая проблема". В ВСУ пожаловались на тактику российских военных - РИА Новости, 01.01.2025

"Очень большая проблема". В ВСУ пожаловались на тактику российских военных

Украинские военнослужащие пожаловались на применение российскими военными электроскутеров, пишет The New York Times. РИА Новости, 01.01.2025

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие пожаловались на применение российскими военными электроскутеров, пишет The New York Times."Поразить всего одну единицу техники, перевозящую 15 человек, можно довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема", — пожаловался опрошенный журналистами украинский боевик.По словам солдат ВСУ, российские военные, применяя электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы, могут быстро рассредоточиваться по линии соприкосновения.В октябре прошлого года в Минобороны России сообщали, что штурмовые подразделения ВДВ на полигонах в тыловом районе проходят подготовку с использованием кроссовых мотоциклов для захвата и зачистки опорных пунктов ВСУ в приграничных районах Курской области. В ведомстве также отметили, что практика применения кроссовых мотоциклов бойцами ВС России полностью оправдала себя.

https://ria.ru/20250101/19fortyfive-1992214183.html

https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992133008.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, украина, в мире