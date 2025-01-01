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В Николаеве прогремели взрывы
В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 01.01.2025
В Николаеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Николаеве на фоне воздушной тревоги, заявил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:43:00+03:00
2025-01-01T17:43:00+03:00
2025-01-01T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на фоне воздушной тревоги, заявил мэр города Александр Сенкевич. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 15.48 мск, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины. "В Николаеве слышны взрывы", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Вооруженные силы РФ
В Николаеве прогремели взрывы
Мэр Сенкевич сообщил о взрывах в Николаеве на фоне воздушной тревоги