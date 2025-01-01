https://ria.ru/20250101/narkodispanser-1992261199.html

Пермский краевой наркодиспансер выбрал имя талисману-белочке

Пермский краевой наркодиспансер выбрал имя талисману-белочке - РИА Новости, 01.01.2025

Пермский краевой наркодиспансер выбрал имя талисману-белочке

Пермский наркодиспансер, избравший в 2024 году талисманом учреждения белочку, определился с именем для нее, персонажа назвали Вита, сообщается в группе... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T19:17:00+03:00

2025-01-01T19:17:00+03:00

2025-01-01T19:27:00+03:00

россия

пермский край

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ПЕРМЬ, 1 янв — РИА Новости. Пермский наркодиспансер, избравший в 2024 году талисманом учреждения белочку, определился с именем для нее, персонажа назвали Вита, сообщается в группе учреждения в соцсети "ВКонтакте". Персонаж-талисман был определен в ноябре 2024 года. Команда диспансера рассматривала три варианта: изображение белочки, лягушонка и мифического человекоподобного создания с зеленой кожей. Все герои облачены в белый медицинский халат. Сотрудники учреждения остановились на первом варианте. После этого подписчикам на странице учреждения в социальной сети предложили выбрать персонажу имя. "Друзья! Наконец-то наша белочка обрела имя! Большинством голосов вы выбрали ей имя Вита", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html

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россия, пермский край