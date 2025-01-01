https://ria.ru/20250101/nalog-1992212061.html

Налог на прибыль для компаний с 2025 года повышается до 25%

Налог на прибыль для компаний с 2025 года повышается до 25% - РИА Новости, 01.01.2025

Налог на прибыль для компаний с 2025 года повышается до 25%

Общая ставка налога на прибыль для организаций с 1 января 2025 года повышается с 20% до 25%, при этом по-прежнему основная часть налога идет в региональный... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T09:23:00+03:00

2025-01-01T09:23:00+03:00

2025-01-01T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Общая ставка налога на прибыль для организаций с 1 января 2025 года повышается с 20% до 25%, при этом по-прежнему основная часть налога идет в региональный бюджет, а меньшая – в федеральный. Правительство РФ в прошлом году приняло ряд крупных изменений в Налоговый кодекс с целью совершенствования налоговой системы РФ, которые заработают с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев, закон подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля. Самыми заметными изменениями для россиян стали пятиступенчатая прогрессия НДФЛ и повышение налога на прибыль для компаний. Сейчас в бюджет регионов направляется 17% от налога, а в федеральный бюджет - 3%, часть из которых также распределяется между субъектами. Изменения предполагают, что региональная часть также останется на уровне 17%, а федеральная - вырастет до 8%. Но с 2031 года региональная часть увеличится до 18% за счет снижения федеральной до 7%. В рамках налога на прибыль сохраняется "дедушкина оговорка" - принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства. Также компании из ряда секторов смогут уменьшить платеж по налогу на прибыль, воспользовавшись федеральным инвестиционным налоговым вычетом при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства. Размер вычета составит 3%. "ТРАНСНЕФТЬ", "ВОСТОК ОЙЛ", IT-КОМПАНИИ И РАДИОЭЛЕКТРОНЩИКИ В России с 2025 года предусмотрена также корректировка налогообложения нефтегазовой отрасли. В частности, ставка налога на прибыль "Транснефти" повышается до 40% на 2025-2030 годы вместо предполагавшегося ранее повышения до 25%. Необходимость роста налоговой нагрузки на "Транснефть" замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснил монопольным положением компании и тем, что трубопроводный транспорт - это "регулируемый вид деятельности". Проект "Роснефти" "Восток Ойл", наоборот, выводится из-под повышения налога на прибыль: для него сохраняется действующая ставка налога в 20%. При этом налог по ставке 3% в 2025-2030 годах будет зачисляться в федеральный бюджет, 17% - в региональный бюджет. С 2031 года это распределение составит 2% и 18% соответственно. В то же время для некоторых направлений российского бизнеса установлены пониженные ставки налога на прибыль. Так, для IT-организаций она составит 5% до 2030 года, при этом запрещается уменьшать базу по налогу на прибыль за счет расходов на рекламу на запрещенных интернет-ресурсах. Для организаций радиоэлектронной промышленности при отчислении налога в федеральный бюджет ставка составит 8% (до конца 2024 года - 3%), а в региональные - будет нулевой, как и сейчас. Кроме того, при расчете налога на прибыль увеличивается с 1,5 до 2 повышающий коэффициент по расходам на НИОКР. А регионы в 2025-2030 годах смогут устанавливать для малых технологических компаний пониженную ставку налога на прибыль, зачисляемого в их бюджеты.

https://ria.ru/20250101/nalog-1992202146.html

https://ria.ru/20241225/lgota-1991268435.html

https://ria.ru/20241201/vklady-1986675108.html

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экономика, россия, владимир путин, алексей сазанов, транснефть, роснефть