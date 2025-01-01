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Россиян предупредили о росте налога на доход с продажи жилья - РИА Новости, 01.01.2025
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02:17 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/nalog-1992202146.html
Россиян предупредили о росте налога на доход с продажи жилья
Россиян предупредили о росте налога на доход с продажи жилья - РИА Новости, 01.01.2025
Россиян предупредили о росте налога на доход с продажи жилья
Вступление в силу дифференцированных ставок НДФЛ с 1 января отразится на налогообложении продажи жилья, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T02:17:00+03:00
2025-01-01T02:17:00+03:00
экономика
россия
кирилл данилов
налоги
ндфл
жилье
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вступление в силу дифференцированных ставок НДФЛ с 1 января отразится на налогообложении продажи жилья, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Минимальный срок владения объектом, дающий право на освобождения от уплаты налогов, остается прежним – пять лет. В ряде случаев закон позволяет сократить его до трех лет. Если условия не соблюдены, с положительной разницы между ценой покупки и продажи нужно заплатить НДФЛ.Раньше в этом случае ко всей сумме превышения применялась единая ставка в 13%. "Но с 1 января 2025 года налоговая ставка будет различной в зависимости от суммы полученного дохода", — пояснил адвокат. С суммы до 2,4 миллиона рублей 13-процентная ставка сохраняется, а с суммы превышения вводится 15-процентная ставка.С учетом роста налоговой нагрузки нельзя соглашаться на предложения недобросовестных продавцов оформить сделку по "серой" схеме – велик риск остаться и без жилья, и без денег, предупреждает Данилов.
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экономика, россия, кирилл данилов, налоги, ндфл, жилье
Экономика, Россия, Кирилл Данилов, Налоги, НДФЛ, Жилье
Россиян предупредили о росте налога на доход с продажи жилья

Адвокат Данилов предупредил о росте с 1 января налога на доход с продажи жилья

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКвартира в новом ЖК
Квартира в новом ЖК - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вступление в силу дифференцированных ставок НДФЛ с 1 января отразится на налогообложении продажи жилья, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Минимальный срок владения объектом, дающий право на освобождения от уплаты налогов, остается прежним – пять лет. В ряде случаев закон позволяет сократить его до трех лет. Если условия не соблюдены, с положительной разницы между ценой покупки и продажи нужно заплатить НДФЛ.
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Раньше в этом случае ко всей сумме превышения применялась единая ставка в 13%.
"Но с 1 января 2025 года налоговая ставка будет различной в зависимости от суммы полученного дохода", — пояснил адвокат. С суммы до 2,4 миллиона рублей 13-процентная ставка сохраняется, а с суммы превышения вводится 15-процентная ставка.
С учетом роста налоговой нагрузки нельзя соглашаться на предложения недобросовестных продавцов оформить сделку по "серой" схеме – велик риск остаться и без жилья, и без денег, предупреждает Данилов.
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ЭкономикаРоссияКирилл ДаниловНалогиНДФЛЖилье
 
 
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