https://ria.ru/20250101/nalog-1992202146.html

Россиян предупредили о росте налога на доход с продажи жилья

Россиян предупредили о росте налога на доход с продажи жилья - РИА Новости, 01.01.2025

Россиян предупредили о росте налога на доход с продажи жилья

Вступление в силу дифференцированных ставок НДФЛ с 1 января отразится на налогообложении продажи жилья, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T02:17:00+03:00

2025-01-01T02:17:00+03:00

2025-01-01T02:17:00+03:00

экономика

россия

кирилл данилов

налоги

ндфл

жилье

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вступление в силу дифференцированных ставок НДФЛ с 1 января отразится на налогообложении продажи жилья, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Минимальный срок владения объектом, дающий право на освобождения от уплаты налогов, остается прежним – пять лет. В ряде случаев закон позволяет сократить его до трех лет. Если условия не соблюдены, с положительной разницы между ценой покупки и продажи нужно заплатить НДФЛ.Раньше в этом случае ко всей сумме превышения применялась единая ставка в 13%. "Но с 1 января 2025 года налоговая ставка будет различной в зависимости от суммы полученного дохода", — пояснил адвокат. С суммы до 2,4 миллиона рублей 13-процентная ставка сохраняется, а с суммы превышения вводится 15-процентная ставка.С учетом роста налоговой нагрузки нельзя соглашаться на предложения недобросовестных продавцов оформить сделку по "серой" схеме – велик риск остаться и без жилья, и без денег, предупреждает Данилов.

https://ria.ru/20241226/mrot-1991345794.html

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экономика, россия, кирилл данилов, налоги, ндфл, жилье