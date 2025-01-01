https://ria.ru/20250101/nalog-1992201284.html

В России начал действовать туристический налог

В России начал действовать туристический налог - РИА Новости, 01.01.2025

В России начал действовать туристический налог

Туристический налог начал действовать в России. Он пришел на смену курортному сбору и в течение 2025 года будет составлять 1% от стоимости проживания в отеле. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T01:31:00+03:00

2025-01-01T01:31:00+03:00

2025-01-01T01:31:00+03:00

россия

краснодар

петрозаводск

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Туристический налог начал действовать в России. Он пришел на смену курортному сбору и в течение 2025 года будет составлять 1% от стоимости проживания в отеле. В июле 2024 года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Взимать туристический налог с проживающих в отелях и других средствах размещения начали с 1 января 2025 года. Ставки по налогу в этом году составят 1%, с последующим ростом до 3% в 2027 году от налоговой базы. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. Ожидается, что полученные деньги регионы будут направлять на развитие туристической инфраструктуры, общественных пространств и продвижения бренда региона. Плательщиками налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию. Но по факту платить налог будут туристы. Объекты размещения "зашьют" эту сумму в стоимость номера. Гостиница лишь выступит посредником между туристом и государством. Решение о вводе туристического налога уже приняли многие популярные у туристов регионы и города, среди них – Краснодар, Петрозаводск, Зеленоградск, Казань, Архангельск, города-курорты Кавказских Минеральных Вод. Налог вводят и на отдельных территориях. Например, в Кузбассе, помимо Кемерова и Новокузнецка, действие закона будет распространяться и на горный курорт "Шерегеш". От уплаты туристического налога освобождены участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники СВО, ветераны и инвалиды боевых действий, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" или "Житель осажденного Сталинграда". Освободят от уплат и героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы, героев Социалистического Труда и героев Труда РФ, а также награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней, а также люди с инвалидностью первой и второй групп, инвалиды с детства, дети с инвалидностью.

https://ria.ru/20241127/nalog-1985974318.html

https://ria.ru/20241122/nalog-1985289559.html

россия

краснодар

петрозаводск

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россия, краснодар, петрозаводск