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Мэр Нового Орлеана в США назвала наезд машины на толпу терактом - РИА Новости, 01.01.2025
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15:46 01.01.2025 (обновлено: 15:59 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/naezd-1992238600.html
Мэр Нового Орлеана в США назвала наезд машины на толпу терактом
Мэр Нового Орлеана в США назвала наезд машины на толпу терактом - РИА Новости, 01.01.2025
Мэр Нового Орлеана в США назвала наезд машины на толпу терактом
Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд машины на толпу. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:46:00+03:00
2025-01-01T15:59:00+03:00
в мире
новый орлеан
сша
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд машины на толпу."Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки", - заявила Кантрелл, ее слова приводит телеканал CNN.Она добавила, что после случившегося она поддерживает прямой контакт с Белым домом.В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших.Ранее ABC News со ссылкой на полицию сообщал, что действия водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Новом Орлеане, вероятно, были преднамеренными, а сам он пока не был задержан.
https://ria.ru/20250101/orlean-1992235447.html
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в мире, новый орлеан, сша, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
В мире, Новый Орлеан, США, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
Мэр Нового Орлеана в США назвала наезд машины на толпу терактом

Мэр Нового Орлеана в США назвала наезд машины на толпу террористической атакой

© СоцсетиПолиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Соцсети
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд машины на толпу.
"Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки", - заявила Кантрелл, ее слова приводит телеканал CNN.
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Полиция назвала преднамеренными действия водителя грузовика в Новом Орлеане
Вчера, 15:02
Она добавила, что после случившегося она поддерживает прямой контакт с Белым домом.
В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших.
Ранее ABC News со ссылкой на полицию сообщал, что действия водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Новом Орлеане, вероятно, были преднамеренными, а сам он пока не был задержан.
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