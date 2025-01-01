Мэр Нового Орлеана в США назвала наезд машины на толпу терактом
Мэр Нового Орлеана в США назвала наезд машины на толпу террористической атакой
© СоцсетиПолиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
© Соцсети
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Кадр видео
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд машины на толпу.
"Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки", - заявила Кантрелл, ее слова приводит телеканал CNN.
Она добавила, что после случившегося она поддерживает прямой контакт с Белым домом.
В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших.
Ранее ABC News со ссылкой на полицию сообщал, что действия водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Новом Орлеане, вероятно, были преднамеренными, а сам он пока не был задержан.
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