https://ria.ru/20250101/naezd-1992238600.html

Мэр Нового Орлеана в США назвала наезд машины на толпу терактом

Мэр Нового Орлеана в США назвала наезд машины на толпу терактом - РИА Новости, 01.01.2025

Мэр Нового Орлеана в США назвала наезд машины на толпу терактом

Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд машины на толпу. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:46:00+03:00

2025-01-01T15:46:00+03:00

2025-01-01T15:59:00+03:00

в мире

новый орлеан

сша

наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992234426_0:0:1500:843_1920x0_80_0_0_24c9829e496505161ca42126a3bad11d.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала террористической атакой наезд машины на толпу."Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки", - заявила Кантрелл, ее слова приводит телеканал CNN.Она добавила, что после случившегося она поддерживает прямой контакт с Белым домом.В среду телеканал CBS сообщил, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти сообщил о гибели по меньшей мере 10 человек и о 30 пострадавших.Ранее ABC News со ссылкой на полицию сообщал, что действия водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Новом Орлеане, вероятно, были преднамеренными, а сам он пока не был задержан.

https://ria.ru/20250101/orlean-1992235447.html

https://ria.ru/20241221/magdeburg-1990559420.html

новый орлеан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новый орлеан, сша, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане