https://ria.ru/20250101/naemniki-1992204703.html

Польские наемники в Часовом Яре занимались мародерством, рассказал беженец

Польские наемники в Часовом Яре занимались мародерством, рассказал беженец - РИА Новости, 01.01.2025

Польские наемники в Часовом Яре занимались мародерством, рассказал беженец

Польские наемники в Часовом Яре в ДНР занимались мародерством, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T04:18:00+03:00

2025-01-01T04:18:00+03:00

2025-01-01T07:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Польские наемники в Часовом Яре в ДНР занимались мародерством, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош."Были поляки, тоже лазили, вскрывали дома, до них подходишь, начинаешь говорить: "Что вы делаете?". Он стоит, как дурак на тебя смотрит, смотрит, а потом начинает по-своему разговаривать. Ты не поймешь, что он вообще тебе рассказывает… Польский был, говор польский, слышно было польскую речь", — сказал собеседник агентства.Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска, является одним из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения.Освобождение города позволит доставать артиллерии до Славянска и Краматорска, а также даст возможность развивать наступление на этом направлении. В первую очередь – на Константиновку, через которую, наряду с Изюмом, проходит значительная часть снабжения гарнизонов Славянска и Краматорска.

https://ria.ru/20241231/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, часов яр