https://ria.ru/20250101/naemniki-1992204703.html
Польские наемники в Часовом Яре занимались мародерством, рассказал беженец
Польские наемники в Часовом Яре занимались мародерством, рассказал беженец - РИА Новости, 01.01.2025
Польские наемники в Часовом Яре занимались мародерством, рассказал беженец
Польские наемники в Часовом Яре в ДНР занимались мародерством, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T04:18:00+03:00
2025-01-01T04:18:00+03:00
2025-01-01T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Польские наемники в Часовом Яре в ДНР занимались мародерством, рассказал РИА Новости житель этого города Валерий Дорош."Были поляки, тоже лазили, вскрывали дома, до них подходишь, начинаешь говорить: "Что вы делаете?". Он стоит, как дурак на тебя смотрит, смотрит, а потом начинает по-своему разговаривать. Ты не поймешь, что он вообще тебе рассказывает… Польский был, говор польский, слышно было польскую речь", — сказал собеседник агентства.Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска, является одним из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения.Освобождение города позволит доставать артиллерии до Славянска и Краматорска, а также даст возможность развивать наступление на этом направлении. В первую очередь – на Константиновку, через которую, наряду с Изюмом, проходит значительная часть снабжения гарнизонов Славянска и Краматорска.
https://ria.ru/20241231/chasovyar-1981337707.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр
Польские наемники в Часовом Яре занимались мародерством, рассказал беженец
Беженец из Часова Яра: польские наемники занимались мародерством