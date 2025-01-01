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Бойцы группировки "Центр" взяли в плен наемника из Великобритании - РИА Новости, 01.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:23 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/naemnik-1992265581.html
Бойцы группировки "Центр" взяли в плен наемника из Великобритании
Бойцы группировки "Центр" взяли в плен наемника из Великобритании - РИА Новости, 01.01.2025
Бойцы группировки "Центр" взяли в плен наемника из Великобритании
Военнослужащие группировки войск "Центр" взяли в плен в Торецке на донецком участке фронта наемника из Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ, видео с... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T21:23:00+03:00
2025-01-01T21:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
англия
афганистан
саутгемптон
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" взяли в плен в Торецке на донецком участке фронта наемника из Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ, видео с рассказом британца, назвавшегося Хейденом Уильямом Дэвисом, есть в распоряжении РИА Новости. "Меня зовут Хейден Уильям Дэвис, я родился 9 декабря 1994 года. Я из Англии, родился в городе Саутгемптон, я вступил в армию в 2011 году, когда мне было 16 лет, потому что в Англии можно служить в армии с молодого возраста. Меня выкинули из армии в 2023 году за курение марихуаны. Я служил в Северном Йоркшире в Англии в королевском полку Шотландии", - сказал наемник. Он уточнил, что до приезда на Украину был "в командировках" в Канаде, Германии, Афганистане и на Кипре. "Я вышел искать еду, делал это каждый день примерно в 9.00. Я услышал взрывы и забежал прямо в здание. Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: "Быстрее, сюда!". Я понял по форме, что это русский. Он понял, что угрозы я не представляю, оружие у него было опущено вниз. Он дал мне сигарету. Буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать дроны и артиллерия", - рассказал пленный. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20241231/ukraina-1992180775.html
https://ria.ru/20250101/naemniki-1992204703.html
англия
афганистан
саутгемптон
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Взятый в плен наемник из Великобритании, воевавший на стороне ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Центр" взяли в плен в Торецке наемника из Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ.
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в мире, англия, афганистан, саутгемптон, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Англия, Афганистан, Саутгемптон, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки "Центр" взяли в плен наемника из Великобритании

Военные из группировки "Центр" взяли в плен британца, воевавшего на стороне ВСУ

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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" взяли в плен в Торецке на донецком участке фронта наемника из Великобритании, воевавшего на стороне ВСУ, видео с рассказом британца, назвавшегося Хейденом Уильямом Дэвисом, есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Меня зовут Хейден Уильям Дэвис, я родился 9 декабря 1994 года. Я из Англии, родился в городе Саутгемптон, я вступил в армию в 2011 году, когда мне было 16 лет, потому что в Англии можно служить в армии с молодого возраста. Меня выкинули из армии в 2023 году за курение марихуаны. Я служил в Северном Йоркшире в Англии в королевском полку Шотландии", - сказал наемник.
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Он уточнил, что до приезда на Украину был "в командировках" в Канаде, Германии, Афганистане и на Кипре.
"Я вышел искать еду, делал это каждый день примерно в 9.00. Я услышал взрывы и забежал прямо в здание. Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: "Быстрее, сюда!". Я понял по форме, что это русский. Он понял, что угрозы я не представляю, оружие у него было опущено вниз. Он дал мне сигарету. Буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать дроны и артиллерия", - рассказал пленный.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнглияАфганистанСаутгемптонМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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