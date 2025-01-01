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В МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России - РИА Новости, 01.01.2025
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16:14 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/mvd-1992242382.html
В МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России
В МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России - РИА Новости, 01.01.2025
В МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России
Нарушений правопорядка во время празднования Нового года в России не допущено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:14:00+03:00
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россия
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новый год
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Нарушений правопорядка во время празднования Нового года в России не допущено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Российской Федерации празднование Нового года прошло без происшествий. В ночь на 1 января 2025 года на территории Российской Федерации состоялись 3,5 тысячи новогодних мероприятий, в которых приняли участие более 2,2 миллиона человек", - рассказала она в Telegram-канале. Волк отметила, что к обеспечению общественного порядка были привлечены 41,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения массовых мероприятий.
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россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новый год
Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Новый год
В МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России

МВД: нарушений во время празднования Нового года в России не допущено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице Москвы
Сотрудники полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Нарушений правопорядка во время празднования Нового года в России не допущено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"В Российской Федерации празднование Нового года прошло без происшествий. В ночь на 1 января 2025 года на территории Российской Федерации состоялись 3,5 тысячи новогодних мероприятий, в которых приняли участие более 2,2 миллиона человек", - рассказала она в Telegram-канале.
Волк отметила, что к обеспечению общественного порядка были привлечены 41,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения массовых мероприятий.
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РоссияИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Новый год
 
 
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