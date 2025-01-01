https://ria.ru/20250101/mvd-1992242382.html

В МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России

В МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России - РИА Новости, 01.01.2025

В МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России

Нарушений правопорядка во время празднования Нового года в России не допущено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:14:00+03:00

2025-01-01T16:14:00+03:00

2025-01-01T16:14:00+03:00

россия

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

новый год

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Нарушений правопорядка во время празднования Нового года в России не допущено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Российской Федерации празднование Нового года прошло без происшествий. В ночь на 1 января 2025 года на территории Российской Федерации состоялись 3,5 тысячи новогодних мероприятий, в которых приняли участие более 2,2 миллиона человек", - рассказала она в Telegram-канале. Волк отметила, что к обеспечению общественного порядка были привлечены 41,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения массовых мероприятий.

https://ria.ru/20250101/traditsii-1837632806.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новый год