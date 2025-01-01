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В МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России
В МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России - РИА Новости, 01.01.2025
В МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России
Нарушений правопорядка во время празднования Нового года в России не допущено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:14:00+03:00
2025-01-01T16:14:00+03:00
2025-01-01T16:14:00+03:00
россия
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новый год
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Нарушений правопорядка во время празднования Нового года в России не допущено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Российской Федерации празднование Нового года прошло без происшествий. В ночь на 1 января 2025 года на территории Российской Федерации состоялись 3,5 тысячи новогодних мероприятий, в которых приняли участие более 2,2 миллиона человек", - рассказала она в Telegram-канале. Волк отметила, что к обеспечению общественного порядка были привлечены 41,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения массовых мероприятий.
https://ria.ru/20250101/traditsii-1837632806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новый год
Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Новый год
В МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России
МВД: нарушений во время празднования Нового года в России не допущено