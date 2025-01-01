https://ria.ru/20250101/multfilmy-1991905573.html

В зимние каникулы "Первый канал" покажет легендарные советские мультфильмы

В зимние каникулы "Первый канал" покажет легендарные советские мультфильмы - РИА Новости, 01.01.2025

В зимние каникулы "Первый канал" покажет легендарные советские мультфильмы

Классические полнометражные анимационные ленты "Союзмультфильма" появятся в эфире "Первого канала" со 2 по 8 января, сообщает дирекция общественных связей... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T07:55:00+03:00

2025-01-01T07:55:00+03:00

2025-01-01T07:55:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Классические полнометражные анимационные ленты "Союзмультфильма" появятся в эфире "Первого канала" со 2 по 8 января, сообщает дирекция общественных связей телекомпании.Каждое утро будет демонстрироваться по одному фильму – "Снежная королева", "Сказка о царе Салтане", "Щелкунчик", "Золушка", "Дед Мороз и серый волк", "Конек Горбунок", "Двенадцать месяцев", "Тайна третьей планеты".Все ленты покажут в восстановленном качестве – с устранением технических повреждений, которые возникли на пленках с течением времени."В новогодние праздники зрители будут иметь возможность увидеть настоящие шедевры отечественной и мировой анимации, которые в последние годы вернулись на большой экран благодаря восстановительным работам, проделанным специалистами "Союзмультфильма", - отметила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. - Эти сказочные фильмы станут частью праздничных дней, позволят детям познакомиться с замечательной классикой нашей анимации, а взрослым – раскрыть ее новые грани".Всего на киностудии "Союзмультфильм" за последние годы было восстановлено свыше 80 мультфильмов общим хронометражем более 25 часов.

https://ria.ru/20241231/multfilmy-1985841137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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