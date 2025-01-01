В зимние каникулы "Первый канал" покажет легендарные советские мультфильмы
В каникулы "Первый канал" покажет семь мультфильмов в восстановленных версиях
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Классические полнометражные анимационные ленты "Союзмультфильма" появятся в эфире "Первого канала" со 2 по 8 января, сообщает дирекция общественных связей телекомпании.
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Сказка о царе Салтане"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
Кадр из мультфильма "Сказка о царе Салтане"
Каждое утро будет демонстрироваться по одному фильму – "Снежная королева", "Сказка о царе Салтане", "Щелкунчик", "Золушка", "Дед Мороз и серый волк", "Конек Горбунок", "Двенадцать месяцев", "Тайна третьей планеты".
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Золушка"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
Кадр из мультфильма "Золушка"
Все ленты покажут в восстановленном качестве – с устранением технических повреждений, которые возникли на пленках с течением времени.
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Щелкунчик"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
Кадр из мультфильма "Щелкунчик"
"В новогодние праздники зрители будут иметь возможность увидеть настоящие шедевры отечественной и мировой анимации, которые в последние годы вернулись на большой экран благодаря восстановительным работам, проделанным специалистами "Союзмультфильма", - отметила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. - Эти сказочные фильмы станут частью праздничных дней, позволят детям познакомиться с замечательной классикой нашей анимации, а взрослым – раскрыть ее новые грани".
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
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© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Двенадцать месяцев"
Кадр из мультфильма "Двенадцать месяцев"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
2 из 6
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Дед Мороз и серый волк"
Кадр из мультфильма "Дед Мороз и серый волк"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
3 из 6
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Снежная королева"
Кадр из мультфильма "Снежная королева"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
4 из 6
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
5 из 6
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Щелкунчик"
Кадр из мультфильма "Щелкунчик"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
6 из 6
Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
1 из 6
Кадр из мультфильма "Двенадцать месяцев"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
2 из 6
Кадр из мультфильма "Дед Мороз и серый волк"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
3 из 6
Кадр из мультфильма "Снежная королева"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
4 из 6
Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
5 из 6
Кадр из мультфильма "Щелкунчик"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
6 из 6
Всего на киностудии "Союзмультфильм" за последние годы было восстановлено свыше 80 мультфильмов общим хронометражем более 25 часов.