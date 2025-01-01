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В зимние каникулы "Первый канал" покажет легендарные советские мультфильмы - РИА Новости, 01.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:55 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/multfilmy-1991905573.html
В зимние каникулы "Первый канал" покажет легендарные советские мультфильмы
В зимние каникулы "Первый канал" покажет легендарные советские мультфильмы - РИА Новости, 01.01.2025
В зимние каникулы "Первый канал" покажет легендарные советские мультфильмы
Классические полнометражные анимационные ленты "Союзмультфильма" появятся в эфире "Первого канала" со 2 по 8 января, сообщает дирекция общественных связей... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T07:55:00+03:00
2025-01-01T07:55:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Классические полнометражные анимационные ленты "Союзмультфильма" появятся в эфире "Первого канала" со 2 по 8 января, сообщает дирекция общественных связей телекомпании.Каждое утро будет демонстрироваться по одному фильму – "Снежная королева", "Сказка о царе Салтане", "Щелкунчик", "Золушка", "Дед Мороз и серый волк", "Конек Горбунок", "Двенадцать месяцев", "Тайна третьей планеты".Все ленты покажут в восстановленном качестве – с устранением технических повреждений, которые возникли на пленках с течением времени."В новогодние праздники зрители будут иметь возможность увидеть настоящие шедевры отечественной и мировой анимации, которые в последние годы вернулись на большой экран благодаря восстановительным работам, проделанным специалистами "Союзмультфильма", - отметила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. - Эти сказочные фильмы станут частью праздничных дней, позволят детям познакомиться с замечательной классикой нашей анимации, а взрослым – раскрыть ее новые грани".Всего на киностудии "Союзмультфильм" за последние годы было восстановлено свыше 80 мультфильмов общим хронометражем более 25 часов.
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новости культуры, культура, кино и сериалы, что посмотреть , союзмультфильм, юлиана слащева, дед мороз, новый год, новый год 2025
Культура, Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, что посмотреть , Союзмультфильм, Юлиана Слащева, Дед Мороз, Новый год, Новый год 2025
В зимние каникулы "Первый канал" покажет легендарные советские мультфильмы

В каникулы "Первый канал" покажет семь мультфильмов в восстановленных версиях

© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
Кадр из мультфильма Конек-Горбунок - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Классические полнометражные анимационные ленты "Союзмультфильма" появятся в эфире "Первого канала" со 2 по 8 января, сообщает дирекция общественных связей телекомпании.
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Сказка о царе Салтане"
Кадр из мультфильма Сказка о царе Салтане - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
Кадр из мультфильма "Сказка о царе Салтане"
Каждое утро будет демонстрироваться по одному фильму – "Снежная королева", "Сказка о царе Салтане", "Щелкунчик", "Золушка", "Дед Мороз и серый волк", "Конек Горбунок", "Двенадцать месяцев", "Тайна третьей планеты".
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Золушка"
Кадр из мультфильма Золушка - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
Кадр из мультфильма "Золушка"
Все ленты покажут в восстановленном качестве – с устранением технических повреждений, которые возникли на пленках с течением времени.
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Щелкунчик"
Кадр из мультфильма Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
Кадр из мультфильма "Щелкунчик"
"В новогодние праздники зрители будут иметь возможность увидеть настоящие шедевры отечественной и мировой анимации, которые в последние годы вернулись на большой экран благодаря восстановительным работам, проделанным специалистами "Союзмультфильма", - отметила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. - Эти сказочные фильмы станут частью праздничных дней, позволят детям познакомиться с замечательной классикой нашей анимации, а взрослым – раскрыть ее новые грани".
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
Кадр из мультфильма Конек-Горбунок
Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
1 из 6
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Двенадцать месяцев"
Кадр из мультфильма Двенадцать месяцев
Кадр из мультфильма "Двенадцать месяцев"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
2 из 6
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Дед Мороз и серый волк"
Кадр из мультфильма Дед Мороз и серый волк
Кадр из мультфильма "Дед Мороз и серый волк"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
3 из 6
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Снежная королева"
Кадр из мультфильма Снежная королева
Кадр из мультфильма "Снежная королева"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
4 из 6
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
Кадр из мультфильма Конек-Горбунок
Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
5 из 6
© Предоставлено "Союзмультфильмом"Кадр из мультфильма "Щелкунчик"
Кадр из мультфильма Щелкунчик
Кадр из мультфильма "Щелкунчик"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
6 из 6
Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
1 из 6
Кадр из мультфильма "Двенадцать месяцев"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
2 из 6
Кадр из мультфильма "Дед Мороз и серый волк"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
3 из 6
Кадр из мультфильма "Снежная королева"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
4 из 6
Кадр из мультфильма "Конек-Горбунок"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
5 из 6
Кадр из мультфильма "Щелкунчик"
© Предоставлено "Союзмультфильмом"
6 из 6
Всего на киностудии "Союзмультфильм" за последние годы было восстановлено свыше 80 мультфильмов общим хронометражем более 25 часов.
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КультураНовости культурыКультураКино и сериалычто посмотретьСоюзмультфильмЮлиана СлащеваДед МорозНовый годНовый год 2025
 
 
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